Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ağırladı ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha adil hale getirme sözü verdi. Trump, düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin ticaret açıklarını azaltmayı ve Hindistan'dan ithal edilen ürünlere daha yüksek gümrük vergileri getirmeyi değerlendirdiğini söyledi.

"NE TALEP EDERSENİZ BİZ DE ONU TALEP EDEEĞİZ"

"Hindistan ne talep ederse biz de onu talep edeceğiz" diyen Trump, Washington'un artık karşılıklı ve adil ticaret istediğini vurguladı. İki ülkenin ticari müzakerelere başlayacağını belirten Trump, Hindistan'a yönelik ek vergilerin gündemde olduğunu da ekledi.

MODİ'Yİ "GÜMRÜK VERGİSİ KRALI" OLARAK NİTELENDİRİYOR

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre ABD, Hindistan'a 70 milyar dolar ihracat yaparken, 120 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Trump, uzun süredir Hindistan'ın gümrük politikalarından rahatsız olduğunu dile getiriyor ve Modi'yi "gümrük vergisi kralı" olarak nitelendiriyordu. Modi ise Washington ziyaretinde Hindistan'ın mevcut gümrük tarifelerini "adaletsiz ve çok yüksek" olarak değerlendirdi.

TRUMP TİCARET DENGESİZLİĞİNDEN YAKINIYOR

ABD'ye hareketinden önce Hindistan'ın, ABD'den petrol alımını artıracağını ve Harley-Davidson motosikletleri de dahil olmak üzere ABD mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'den 40'a düşüreceğini duyurdu.

Modi hükümeti son yıllarda ticaret politikalarını gözden geçirmişti. 2023'te Hindistan, ABD'den ithal edilen badem, elma, nohut, mercimek ve cevize uygulanan gümrük tarifelerini düşürdü. Ancak Trump yönetimi, Hindistan'ın hala ticaret dengesizliğini koruduğunu ve daha fazla taviz vermesi gerektiğini savunuyor.