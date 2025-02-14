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Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

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ABD Başkanı Trump ile Hindistan Başbakanı Modi, Beyaz Saray görüşmelerinde ticari dengesizlikleri ele aldı. Trump, Hindistan'dan ithal edilen ürünlere daha yüksek gümrük vergileri getirmeyi değerlendirdiğini söylerken Modi ise bazı ABD mallarına uygulanan tarifeleri düşüreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ağırladı ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha adil hale getirme sözü verdi. Trump, düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin ticaret açıklarını azaltmayı ve Hindistan'dan ithal edilen ürünlere daha yüksek gümrük vergileri getirmeyi değerlendirdiğini söyledi.

"NE TALEP EDERSENİZ BİZ DE ONU TALEP EDEEĞİZ"

"Hindistan ne talep ederse biz de onu talep edeceğiz" diyen Trump, Washington'un artık karşılıklı ve adil ticaret istediğini vurguladı. İki ülkenin ticari müzakerelere başlayacağını belirten Trump, Hindistan'a yönelik ek vergilerin gündemde olduğunu da ekledi.

Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

MODİ'Yİ "GÜMRÜK VERGİSİ KRALI" OLARAK NİTELENDİRİYOR

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre ABD, Hindistan'a 70 milyar dolar ihracat yaparken, 120 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Trump, uzun süredir Hindistan'ın gümrük politikalarından rahatsız olduğunu dile getiriyor ve Modi'yi "gümrük vergisi kralı" olarak nitelendiriyordu. Modi ise Washington ziyaretinde Hindistan'ın mevcut gümrük tarifelerini "adaletsiz ve çok yüksek" olarak değerlendirdi.

TRUMP TİCARET DENGESİZLİĞİNDEN YAKINIYOR

ABD'ye hareketinden önce Hindistan'ın, ABD'den petrol alımını artıracağını ve Harley-Davidson motosikletleri de dahil olmak üzere ABD mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'den 40'a düşüreceğini duyurdu.

Modi hükümeti son yıllarda ticaret politikalarını gözden geçirmişti. 2023'te Hindistan, ABD'den ithal edilen badem, elma, nohut, mercimek ve cevize uygulanan gümrük tarifelerini düşürdü. Ancak Trump yönetimi, Hindistan'ın hala ticaret dengesizliğini koruduğunu ve daha fazla taviz vermesi gerektiğini savunuyor.

Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

şu herifin ayağına gitmeyin ya ne ambargo uygularsa uygulasın sizde uygulayın herkes birbirine muhtaç açlıktan ölmezsiniz.

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Haber YorumlarıDenizhan Erketci:

Dünyayı tehdit ederek ticaret üzerinden köleleştiriyor. Koca dünyada buna göz yumuyor herşey müstahak bunlara

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Haber YorumlarıMengele:

Amerikadan alacaginiz ürünü kendin üret alma ne lazim F 35 mi kendin üret tabi üretebiliyorsan

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Haber Yorumlarıfikret ipek:

abd bir deli dumrul buldu.uyan dünya milletleri.bu abd yanlız bırakın tüm ilşikileraskıya alınmalı.

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