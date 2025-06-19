Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal

Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
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ABD Başkanı Donald Trump, FED Başkanı Jerome Powell'ı hedef almaya devam ediyor. Trump, FED'in faizi sabit tutmasıyla ilgili, "Çok geç. Powell en kötüsü, Amerika'ya milyarlarca dolara mal olan gerçek bir aptal!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, FED'in aldığı faizi sabit bırakma kararının ardından FED Başkanı Jerome Powell'ı hedef almaya devam ediyor.

Göreve geldiği günden itibaren birçok kez Powell'ı istifaya davet eden ve eleştiren Trump, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir haberi alıntılayarak Powell'ı "tarihin en kötüsü ve aptal" olarak betimledi. Powell'a yüklenen Trump, faizin sabit kalması sonrası sosyal medya hesabından "Çok geç. Powell en kötüsü, Amerika'ya milyarlarca dolara mal olan gerçek bir aptal." dedi. Trump, Powell'a daha önce de "aptal" demişti.

İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Trump, aynı paylaşımda "Faiz indirmezse derhal istifa etmeli" başlıklı bir haberi de alıntıladı. Trump açıklamasında, Fannie Mae ve Freddie Mac'in düzenleyicisi Bill Pulte'nin açıklamalarını alıntıladı. Pulte, para politikası yapıcılarının kısa vadeli faiz oranlarını yine değiştirmemesi üzerine Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'a kısa vadeli faiz oranlarını düşürmemesi halinde istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

FED FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 4.25 ile 4.50 aralığında sabit tuttu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıugureroglu6060:

aptal sensin

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