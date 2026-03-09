Haberler

Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları nedeniyle artan petrol fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Trump açıklamasında "İran nükleer tehdidinin yok edilmesi bittiğinde hızla düşecek olan kısa vadeli petrol fiyatları; ABD, dünya, güvenlik ve barış için ödenmesi gereken çok küçük bir bedel" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından artışa geçen petrol fiyatları, tüm dünya ekonomilerini tehdit ederken; ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

"İRAN TEHDİDİ YOK EDİLDİĞİNDE PETROL FİYATLARI DÜŞECEK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, artan petrol fiyatlarına ilişkin ifadeler kullandı. ABD Başkanı 'İran tehdidinin ortadan kalkması' sonrası fiyatların düşeceğini iddia etti.

"ÖDENMESİ GEREKEN KÜÇÜK BİR BEDEL"

Trump açıklamasında, "İran nükleer tehdidinin yok edilmesi bittiğinde hızla düşecek olan kısa vadeli petrol fiyatları; ABD, dünya, güvenlik ve barış için ödenmesi gereken çok küçük bir bedel. Sadece aptallar farklı düşünür" ifadelerini kullandı.

