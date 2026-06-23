ABD Başkanı Trump: İran En Üst Düzey Nükleer Denetimleri Kabul Etti

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın "en üst düzeyde nükleer denetimleri tamamen ve eksiksiz şekilde kabul ettiğini" öne sürerek, denetim hakkının gelecekte uzun süre yürürlükte kalacağını söyledi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın denetimleri kabul etmediğine dair açıklamalarına değindi. ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı:

" İran, aksini iddia eden protestolarına ve gerçeği yansıtmayan açıklamalarına rağmen, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermeye çalışan yalan haber medyasının sürekli propagandasına karşın, gelecekte çok uzun bir süre boyunca (sonsuzluğa kadar!!!) en üst düzey nükleer denetimleri tamamen ve eksiksiz kabul etti. Bu, 'nükleer dürüstlüğü' güvence altına alacaktır. Eğer bunu kabul etmeselerdi, başka müzakereler olmazdı."

Buna ve İran tarafından verilen diğer önemli tavizlere dayanarak, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukasının sürdürülmemesine izin vermeyi kabul ettim. Ancak, ablukanın yeniden uygulanmasının gerekli olması durumuna karşı tüm gemiler yerlerinde kalmaya devam ediyor. Şu aşamada bunun gerçekleşmesi ise oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın serbest bıraktığı para ve/veya yaptırım muafiyetleri kapsamında sağlanan kaynaklar, ABD'nin kontrolündeki emanet hesaplarında tutulacak ve yalnızca ABD'den gıda ve tıbbi malzeme satın alınması için kullanılacak. Buna büyük Amerikan çiftçilerimizin ürettiği mısır, buğday ve soya fasulyesi de dahil.

Bunlar İran'ın umutsuzca ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Bu bir insani krizdir ve çok geç olmadan, hemen şimdi yardım edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler iyi gidiyor!"

HÜRMÜZ'DEN REKOR GEÇİŞ İDDİASI

ABD Başkanı, daha sonra attığı bir postta "Dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol geçti. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu. Petrol fiyatları düşüşe geçiyor ve dünya artık çok daha güvenli bir yer." ifadelerine yer verdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre ise boğazdan normal dönemlerde günlük yaklaşık 20-21 milyon varil petrol geçiyor.

Kaynak: ANKA