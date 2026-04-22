Trump, ABD ve İran arasındaki ateşkesi müzakereler sonuçlanana kadar uzatacağını açıkladı

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes iki ülke arasındaki görüşmeler ilerleyene ve sonuçlanana dek uzatacağını açıkladı.

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki paylaşımında, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı ise Tahran yönetimi "kapsamlı bir teklif" sunana kadar sürdüreceğini söyledi.

Trump ayrıca Pakistan'ın arabulucu olarak kendisinden İran'a saldırmayı ertelemesini istediğini belirtti.

Trıump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran hükümetinin ciddi şekilde bölündüğü, ki bu beklenmedik bir durum değil, bir gerçek. Pakistan'dan (Genelkurmay Başkanı) Mareşal Asim Munir ile Başbakan Şahbaz Şerif, İran'a yönelik saldırımızı, (bu ülkenin) liderleri ve temsilcileri ortak bir teklif hazırlayana kadar ertelememizi istedi.

"Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve diğer tüm açılardan hazır ve muktedir durumda kalma talimatı verdim.

"Bu doğrultuda, onlar (İranlılar) tekliflerini sunana ve görüşmeler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenledikleri saldırılarla başlayan savaş, 8 Nisan'da Pakistan'ın arabulucuğuyla varılan iki haftalık ateşkeşle durmuştu.

Ateşkesin süresi 22 Nisan'da doluyordu.

ABD ve İran arasında yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilmesi planlanan barış görüşmelerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda günlerdir belirsizlik vardı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 21 Nisan'da beklendiği gibi İslamabad'a gitmemiş ve Washington'da kalmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD ile yapılacak görüşmeler için Pakistan'a bir heyet gönderip göndermeme konusunda henüz bir karar almadıklarını söylemişti.

BBC Beyaz Saray Muhabiri Bernd Debusmann Jr, Trump'ın ateşkesi uzatacağını açıklarken herhangi bir süre ya da takvimden söz etmemesinin dikkat çekici olduğunu söylüyor.

Bernd Debusmann Jr'sa göre bu da teorik olarak Trump'a çok daha fazla esneklik getiren bir strateji.

BBC Washington muhabiri Daniel Bush ise Trump'ın ateşkesi uzatarak kendisine zaman kazandırdığını belirtiyor.

Bush'a göre Trump son açıklaması ile iki hafta içinde ikinci kez savaşı tırmandırma yönündeki tehditlerinden geri adım attı ve bu da, çatışmayı sonlandırmaya giderek daha fazla ilgi duyduğunun bir işareti.

Petrol fiyatları 100 doların altına indi

ABD ile İran arasındaki Pakistan'da görüşmeler yapılıp yapılmayacağının belli olmaması nedeniyle petrol fiyatları 21 Nisan'da gün boyu dalgalı bir seyir izlemişti.

Günün erken saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'ten fazla artarak 100 doları aşmıştı.

Trump'ın ateşkesi uzatacağını açıklamasının ardından petrol fiyatları yeniden 98,97 dolara geriledi.

Yine de bu seviye, 21 Nisan sabahı piyasalardaki açılış fiyatlarının üzerinde ve savaş öncesi Şubat ayı sonunda görülen seviyenin yüzde 35 üzerinde.