Haberler

Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var Haber Videosunu İzle
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği Basra Körfezi'ndeki stratejik Harg Adası'nı ele geçirme planı yaptığı iddia ediliyor. Uzmanlara göre Harg Adası'nın kontrol altına alınması İran ekonomisi üzerinde büyük bir baskı yaratabilir.

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaş Orta Doğu'da gerilimi daha da artırırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın en kritik enerji noktalarından biri için yeni bir planı değerlendirdiği ortaya çıktı. Washington yönetimi, Basra Körfezi'ndeki stratejik öneme sahip Harg Adası'na yönelik olası bir askeri hamleyi gündemine aldı.

TRUMP NOKTA ATIŞI YAPACAK

Başkan Donald Trump'ın, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği Harg Adası'nı ele geçirme planını değerlendirdiği belirtiliyor. Basra Körfezi'nde bulunan ada, İran'ın küresel petrol ticaretindeki en önemli ihracat merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

İRAN EKONOMİSİNDE DEPREM YAŞANABİLİR

Enerji uzmanlarına göre Harg Adası'nın kontrol altına alınması İran ekonomisi üzerinde büyük bir baskı yaratabilir. İran'ın petrol gelirlerinin önemli bir kısmı bu merkez üzerinden sağlanırken, adanın kaybı ülkenin enerji ihracatını ciddi şekilde sekteye uğratabilir.

KÜRESEL PETROL PİYASASI TEHLİKEDE

Stratejik konumu nedeniyle Harg Adası, İran petrol tankerlerinin büyük bölümünün yükleme yaptığı ana terminal olarak öne çıkıyor. Bu nedenle adaya yönelik olası bir askeri operasyonun yalnızca İran'ın enerji ihracatını değil, küresel petrol piyasasını da doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Orta Doğu'da savaşın genişleme riski tartışılırken, Trump yönetiminin Harg Adası planı bölgedeki dengeleri değiştirebilecek yeni bir hamle olarak değerlendiriliyor. Enerji piyasaları ve uluslararası diplomasi çevreleri gelişmeleri yakından takip ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor! İşte en çok rezerve sahip ülkeler

İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor! İşte en çok rezerve sahip ülkeler

İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması