Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaş Orta Doğu'da gerilimi daha da artırırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın en kritik enerji noktalarından biri için yeni bir planı değerlendirdiği ortaya çıktı. Washington yönetimi, Basra Körfezi'ndeki stratejik öneme sahip Harg Adası'na yönelik olası bir askeri hamleyi gündemine aldı.

TRUMP NOKTA ATIŞI YAPACAK

Başkan Donald Trump'ın, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği Harg Adası'nı ele geçirme planını değerlendirdiği belirtiliyor. Basra Körfezi'nde bulunan ada, İran'ın küresel petrol ticaretindeki en önemli ihracat merkezlerinden biri olarak biliniyor.

İRAN EKONOMİSİNDE DEPREM YAŞANABİLİR

Enerji uzmanlarına göre Harg Adası'nın kontrol altına alınması İran ekonomisi üzerinde büyük bir baskı yaratabilir. İran'ın petrol gelirlerinin önemli bir kısmı bu merkez üzerinden sağlanırken, adanın kaybı ülkenin enerji ihracatını ciddi şekilde sekteye uğratabilir.

KÜRESEL PETROL PİYASASI TEHLİKEDE

Stratejik konumu nedeniyle Harg Adası, İran petrol tankerlerinin büyük bölümünün yükleme yaptığı ana terminal olarak öne çıkıyor. Bu nedenle adaya yönelik olası bir askeri operasyonun yalnızca İran'ın enerji ihracatını değil, küresel petrol piyasasını da doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Orta Doğu'da savaşın genişleme riski tartışılırken, Trump yönetiminin Harg Adası planı bölgedeki dengeleri değiştirebilecek yeni bir hamle olarak değerlendiriliyor. Enerji piyasaları ve uluslararası diplomasi çevreleri gelişmeleri yakından takip ediyor.