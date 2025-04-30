Trump, İkinci Döneminin 100. Gününü Kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ikinci döneminin 100. gününü miting gibi bir konuşmayla kutladı.

"Tarihin en başarılı ilk 100 günü" diyerek kendisini överken, siyasi hasımlarını da hedef aldı.

Destekçilerine Michigan eyaletinde seslenen Trump, seçim zaferini "sağduyu devrimi" olarak niteledi ve başkanlıktaki ikinci döneminde "kökten bir değişim" yapacağını yineledi.

Konuşmasında bir önceki başkan Joe Biden'ı hedef alırken, ABD Merkez Bankası başkanına da yeni eleştiriler yöneltti.

Popülaritesinin düştüğünü gösteren anketleri de reddetti.

Trump, ABD'ye yasadışı yollardan giren göçmenlerin sayısında dramatik bir düşüş sağladı.

Bu başlıca seçim vaatleri arasındaydı.

Buna karşın başlattığı küresel ticaret savaşı, potansiyel bir siyasi risk olmayı sürdürüyor.

Anketlere 'sahte' dedi

Trump, Detroit kentinde kendisini dinlemek için toplanan kalabalığa "Daha yeni başladık, henüz hiçbir şey görmediniz" dedi.

Trump mitinginde ayrıca popülaritesinin düştüğünü gösteren kamuoyu yoklamalarının "sahte" olduğunu savundu.

Kamuoyu araştırma şirketi Gallup'a göre Trump, ilk 100 günde, yüzde 44 ile halkın yarısından azının desteğine sahip görünüyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir başkan ilk 100 gününde böyle bir seviyede bulunuyor.

Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğu halen başkanı destekliyor.

Trump'ın kendisini öven açıklamalarına karşın, Demokratlar ilk 100 günü "muazzam bir başarısızlık" olarak tanımlıyor.

Parti yönetiminden yapılan açıklamada, "Hayatın daha pahalı olmasının, emekli olmanın daha zor olmasının ve bir 'Trump resesyonunun' kapımızda olmasının sorumlusu Trump'tır" denildi.

Trump Salı günkü konuşmasında kendi gayrı resmi kamuoyu anketini yaptı, kalabalığa en sevdikleri Biden lakaplarını sordu.

Joe Biden'ın zihinsel hakimiyeti ve mayoyla görününüşü ile alay ederken, kaybettiği 2020 seçimlerinin gerçek galibinin kendisi olduğu konusunda ısrar etmeye devam etti.

Trump işini iyi yapmadığını söylediği ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı bir kez hedef tahtasına koydu.

Göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollardan girişinin engellenmesini övgüyle anlattı.

Geçen yıl Mart ayında 140 bin olan göçmen sayısı, bu yılın Mart ayında 7 binin biraz üzerinde düştü.

Beyaz Saray şu ana kadar yaklaşık 65 bin 700 göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bu sayı, ABD makamlarının 270 binden fazla kişiyi sınır dışı ettiği geçen mali yıla kıyasla daha az.

Konuşmasının bir bölümünde Trump, El Salvador'daki bir mega hapishaneye gönderilenlerin videosunu izletti.

Amerika'da doğan herkese otomatik vatandaşlık kanununun değiştirilmesi gibi bazı Trump planları mahkemelerde sonlandı.

Başkan Trump Salı günkü konuşmasında yumurta fiyatlarının yüzde 87 düştüğünde ısrar etti ki bu iddia hükümetin son fiyatıyla çelişiyor.

Trump'ın göreve gelmesinden bu yana enflasyon, enerji fiyatları ve mortgage oranları düştü.

İşsizlik hafif artarken, borsa, gümrük tarifeleri nedeniyle çalkantıya sürüklendi.