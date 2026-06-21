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Trump: 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak

Trump: 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. Anlaşma olmazsa süre sonunda da ücret getirilebileceğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, "60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacağını belirten Trump, "İran ile anlaşma olmaması durumunda, Orta Doğu'ya sağlanan yardımlar nedeniyle ABD bir ücret getirmedikçe, 60 günlük sürecin sonunda da Boğaz'da bir geçiş ücreti olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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