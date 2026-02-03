Trump: Hindistan, Rusya'dan petrol alımını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın, Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu belirterek, "ABD ile muhtemelen Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü. Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Modi ile görüşmesinde ikili ticaret, gümrük vergileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi. Trump, "Modi, Rusya'dan petrol alımını durdurmayı ve ABD ile muhtemelen Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Moskova'dan petrol alımını durdurmasının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olacağını kaydeden Trump, bundan memnun olduğunu aktardı. Trump açıklamasında, Modi'ye olan dostluğu ve saygısı nedeniyle ABD'nin Hindistan'a uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 25'ten yüzde 18'e indireceğini de duyurdu. Hindistan'ın ise buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini vurgulayan Trump, Hindistan'ın ABD'de 500 milyar dolar düzeyinde enerji, teknoloji, tarım, kömür ve diğer birçok kategoride ürün almayı taahhüt ettiğini bildirdi.