Haberler

Trump: Hindistan, Rusya'dan petrol alımını durdurdu

Trump: Hindistan, Rusya'dan petrol alımını durdurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmede Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve ABD ile daha fazla petrol alımını kabul ettiğini açıkladı. Hindistan, ABD ile ticaretin geliştirilmesi konusunda da önemli adımlar attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın, Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu belirterek, "ABD ile muhtemelen Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü. Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Modi ile görüşmesinde ikili ticaret, gümrük vergileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi. Trump, "Modi, Rusya'dan petrol alımını durdurmayı ve ABD ile muhtemelen Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Moskova'dan petrol alımını durdurmasının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olacağını kaydeden Trump, bundan memnun olduğunu aktardı. Trump açıklamasında, Modi'ye olan dostluğu ve saygısı nedeniyle ABD'nin Hindistan'a uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 25'ten yüzde 18'e indireceğini de duyurdu. Hindistan'ın ise buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini vurgulayan Trump, Hindistan'ın ABD'de 500 milyar dolar düzeyinde enerji, teknoloji, tarım, kömür ve diğer birçok kategoride ürün almayı taahhüt ettiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu

Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı

Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı

Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
Macron'dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri

Trump'tan esinlendi! Macron'dan 3 ülkenin liderine operasyon emri
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı

Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

AK Partili isimden emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı