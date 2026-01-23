Haberler

Trump: Grönland'a tam erişim sağlamak üzere müzakere yaptık

Trump: Grönland'a tam erişim sağlamak üzere müzakere yaptık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda NATO ile çerçeve anlaşma imzaladıklarını ve bu sayede Grönland'da istedikleri her şeye erişim sağlayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO ile yapılan çerçeve anlaşma kapsamında, ABD'nin Grönland'e tam erişim sağlayacağı bir formülü müzakere ettik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta 56'ncı Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarına katılımının ardından Amerikan basınına açıklamalarda bulundu. Trump, Grönland konusunda NATO ile yaptıkları çerçeve anlaşmaya ve Danimarka ile müzakerelere değinerek, önemli kazanımlar sağladıklarını bildirdi. Trump, "Grönland ile ilgili istediğimiz her şeye sahip olacağız. İstediğimiz her şeyi bedelsiz olarak elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD hava savunması için inşa edilecek Altın Kubbe sisteminin Grönland'ı da kapsayacağını söyleyen Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle bu sistemin Grönland'ı kapsaması gerektiğini belirtti. Bu fikrin 1980'lerde ortaya atıldığını fakat o zaman yeterli teknoloji olmadığı için gerçekleştirilemediğini kaydeden Trump, "Şu anda Grönland'a tam erişim sağlayacağımız bir durumu müzakere ediyoruz. Bunun sonu ve bir zaman sınırı yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Oktar'ın 'veliahtı' Serdar Dayanık yakalandı

Adnan Oktar'ın "veliahtı" yakalandı
Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Yıldız futbolcu İstanbul'da
Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik

Unai Emery: Kazandık ama Fenerbahçe'ye...
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Adnan Oktar'ın 'veliahtı' Serdar Dayanık yakalandı

Adnan Oktar'ın "veliahtı" yakalandı
Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı

Çiftçi mest etti! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bıraktı
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı