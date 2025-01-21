Trump, göreve başladığı ilk gün kongre baskınına katılanları affetti

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk günde tartışmalı bir karara imza attı. Trump, dört yıl önce Kongre binasına düzenlenen baskına katılan 1.500 destekçisini affetti.

Pazartesi günü yemin ederek göreve başlayan Trump, ilk iş olarak göçmenlere yönelik kısıtlamalar getirdi, çevre düzenlemelerini kaldırdı ve TikTok yasağını 75 gün erteledi. Başkanın Salı günü yeni kararnameler imzalaması bekleniyor.

6 Ocak 2021'de Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasını engellemek için Kongre binasına saldırmıştı. O gün tehlike atlatan kongre üyeleri, saldırganların affedilmesine sert tepki gösterdi.

Zafer havasında Beyaz Saray'a dönen Trump, yemin törenindeki konuşmasında eski Başkan Biden'ı eleştirdi ve kendisini "ülkeyi kurtarmak için Tanrı tarafından seçilmiş kişi" olarak tanımladı.

78 yaşındaki Trump'ı zorlu bir dönem bekliyor. Bölünmüş bir Kongre, açılacak davalar ve uluslararası alanda yaşanacak zorluklar, vaat ettiği "Amerika'nın Altın Çağı"nı gerçekleştirmesini zorlaştırabilir.

Trump'ın seçim vaatlerinden olan gümrük vergilerini artırma kararı henüz yürürlüğe girmedi. Ancak Başkan, Kanada ve Meksika'ya Şubat ayında %25 vergi uygulayabileceğini açıkladı.

Trump, ilginç bir şekilde ABD tarihinin Beyaz Saray'ı kaybettikten sonra tekrar başkan seçilen ilk kişisi ve sabıka kaydı olan ilk başkanı oldu. Şimdiye kadarki en yaşlı başkan olan Trump, Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğa sahip.

Trump'ın göreve başlaması dünya piyasalarında karışık tepkilere neden oldu. Yatırımcılar, önümüzdeki dört yılın nasıl geçeceğini kestirmeye çalışıyor.