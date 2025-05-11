Trump, Çin ile Ticaret Görüşmelerinin Başarılı Geçtiğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini ve büyük ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

ABD başkanı Donald Trump, Çin ile İsviçre'de dün başlayan ticaret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Trump açıklamasında, "İsviçre'de Çin ile çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Pek çok şey konuşuldu, pek çok konuda anlaşmaya varıldı. Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan iş dünyasına açıldığını görmek istiyoruz" dedi.