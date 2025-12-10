Trump: Biden'ın 'otomatik imza' kullanıp kullanmadığını inceleyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nda bazı üyelerin atamalarını imzalamak için 'otomatik imza' kullanıp kullanmadığını inceleyeceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania'da düzenlenen mitingde ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarifeler sayesinde ülkeye trilyonlarca dolar geldiğini belirten Trump, eski başkan Joe Biden yönetiminde fiyatların yükseldiğini ve ülke tarihinin en yüksek enflasyonunun yaşandığını kaydetti. Trump, ABD'de enflasyonun kontrol altına alındığını ve gerçekten yükselen şeyin 'borsa' olduğunu aktardı. Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de yineleyen Trump, "Fed'in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız" dedi.

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nda Powell da dahil olmak üzere Biden tarafından imzalanan dört üyenin atamasının 'otomatik imza' ile imzalanmış olabileceğini duyduğunu söyleyerek, bunu inceleyeceklerini dile getirdi.