Trabzon'da fırtınada askeri üs bölgesindeki tahribat görüntülendi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün yaşanan fırtınada Yeniçam Tersanesi'ndeki askeri üs bölgesinde dalgaların oluşturduğu tahribat görüntülendi.

Sürmene ilçesi bölgede etkili olan fırtınadan yoğun bir şekilde etkilenirken, Yeniçam Tersanesi'nde bulunan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 9. Deniz Üssü'nde rıhtımı aşan dev dalgalar askerlerin konakladığı konteynerleri denize sürüklemiş, denize düşen 6 asker son anda kurtarılırken, 2 askerin ayağı kırılmıştı. Yaşananların ardından bugün üs bölgesinde inceleme ve temizleme çalışmaları başladı. Yapılan incelemelerin ardından facianın boyutu bugün ortaya çıktı. Alanda kullanılan bir çok malzemelerin kullanılacak durumda olmadığı ifade edildi.

Sürmene'nin Yeniay Mahallesi Yeniçam Tersanesinde bir süre önce hizmete giren Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 9. Deniz Üssü'ndeki rıhtımda, konteynerlerde konaklayan askeri personeller dev dalgaların dalgakıranları aşarak rıhtıma ulaşması sonucu denize sürüklenmesinin ardından çevredeki askeri personeller, botla hemen 6 askere ulaşarak güvenli yere getirmesini sağlanmıştı. Daha sonra kurtarılan 6 askerin ambulansla hastaneye kaldırılıp 2'sinin ayağı kırıldığı, üs bölgesindeki iki köpeğin de son anda balıkçılar tarafından dalgalardan sağ olarak kurtarıldığı bilgisine ulaşılmıştı. - TRABZON