THY filosunda kaç Boeing var, uçak alımı planları neler?

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede "büyük ölçekli Boeing uçak satışı" konusunu da görüşeceklerini söyledi.

Türkiye'den ise potansiyel satın almayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül'de Beyaz Saray ziyaretini duyurduğu açıklamasında "Ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız" dedi ancak detay paylaşmadı.

Son günlerde uluslararası ve ulusal basında, Türkiye'nin Boeing'e 200'den fazla uçak siparişi vereceğine dair haberler yer aldı.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Haziran 2024'te Dubai'de yaptığı açıklamada, Boeing ile 250 uçak alımı için "ileri düzey" görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

THY İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yahya Üstün ise 19 Eylül'de Boeing ile yeni uçak alımı konusunda görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Üstün, THY'nin şirket ile bu konuyu "uzun süredir" görüştüğünü ancak henüz kesin bir karara varılmadığını belirtti.

THY'nin filosunda kaç Boeing uçak var, planları neler?

THY'nin yılın ilk yarısına yönelik faaliyet raporuna göre, şirketin filosunda 485 uçak var.

Bunların 279'unun modeli Airbus, 206'sınınki ise Boeing.

THY daha önce uçak filosunu genişletme planını kamuoyuna duyurmuştu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi mayıs ayında yaptığı açıklamada, 2033'e kadar filolarını "yaklaşık iki katına çıkarmayı" ve 813 uçağa ulaşmayı hedeflediklerini söylemişti.

THY, Aralık 2023'te 355 Airbus siparişi vermişti.

Trump ile görüşmelerin kazananı Boeing mi?

Türkiye, Donald Trump ile üst düzey görüşmelerde Boeing satışıyla gündeme gelen tek ülke değil.

Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek ikinci kez ABD başkanlığı görevine resmen başlamasından bu yana, ülkesinin ticaret ortaklarının Amerikan şirketleriyle işbirliğini artırmalarını istiyor.

Trump'ın mayıs ayındaki körfez turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri yüzlerce Boeing siparişi vermişti.

Temmuz ayında ABD'nin ticaret anlaşması imzaladığı Endonezya'nın 50 Boeing uçağı alacağı yine Trump tarafından duyurulmuştu.

Ağustos ayında ise Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Trump ile görüştükten birkaç saat sonra Boeing ve Korean Air arasında 36 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandığını kamuoyuna açıklamıştı.

Anlaşmayla Güney Kore'nin en büyük havayolu şirketi Korean Air, Boeing'e 103 yeni uçak siparişi vermişti.

Son olarak 23 Eylül'de New York'u ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev de Boeing ile sekiz milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Bunlara ek olarak İngiltere'den Japonya'ya çok sayıda ülke, bu yıl Boeing satışlarıyla gündeme geldi.

Siparişlerin verilmesinin ardından uçakların teslimi yıllar sürebiliyor.

Hatta bazı durumlarda uçak siparişi veren ülkeler, farklı nedenlerle teslimatların geciktirilmesini de talep edebiliyor.

2025'te siparişler hızlansa da 2024, Boeing için çok kötü bir yıl oldu.

Şirket güvenlik ve kalite kontrolü krizlerinin ardından milyarlarca dolar zarar etmişti.

Boeing'in sadece havacılık değil uzay programı da bundan pay almıştı.

Boeing Starline kapsüllerindeki arızanın ardından iki astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) dokuz ay mahsur kalmıştı.

Boeing CEO'su Robert Kelly Ortberg, ağustos ayında yaptığı açıklamada, şirketin üretim aksaklıklarının ardından yeniden istikrara kavuşmaya başladığını söylemişti.