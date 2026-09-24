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Tahran yönetimi, ABD yaptırımları nedeniyle BAE'ye yapılacak tüm uçuşları iptal etti

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Tahran yönetimi, ABD yaptırımları nedeniyle BAE'ye yapılacak tüm uçuşları iptal etti
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Tahran yönetimi, İranlı şirketlerin BAE'ye yapacağı tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Kararın, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye sokması nedeniyle alındığı belirtildi.

TAHRAN yönetimi, İranlı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Tahran yönetimi, İranlı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı tüm uçuşları iptal etti. Kararın, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye sokması nedeniyle alındığı belirtildi. ABD'nin yaptırım kararı sonrası İran ile BAE arasındaki tüm uçuşların iptal edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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