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Suudi Arabistan'da 14 yeni petrol ve doğal gaz sahası bulundu

Suudi Arabistan'da 14 yeni petrol ve doğal gaz sahası bulundu
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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, ülkede 14 yeni petrol ve doğal gaz sahası keşfedildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, ülkede keşfedilen 14 yeni petrol ve doğal gaz sahasının Suudi Arabistan'ın küresel enerji sektöründeki lider konumunu pekiştirdiğini söyledi.

6 PETROL SAHASI BULUNDU

Keşifleri yapan Suudi Arabistan Petrol Şirketi Aramco'nun doğu bölgesi ve güneydeki Rubülhali bölgesinde 6 petrol sahası, 2 petrol rezervi, 2 doğal gaz sahası ve 4 doğal gaz rezervi bulduğu bildirildi.

ÜLKENİN KÜRESEL PAZARDAKİ KONUMU GÜÇLENECEK

Bakan Bin Selman, keşiflerin Suudi Arabistan'ın hidrokarbon kaynaklar açısından zengin olduğunu gösterdiğini ve ülkenin küresel enerji pazarındaki konumunu güçlendireceğini belirtti.

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco, 2023 verilerine göre günlük 12,3 milyon varil ham petrol üretim kapasitesine sahip. Suudi Arabistan ise, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi konumunu koruyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

iyice azarlar desenize

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