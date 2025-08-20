Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı

Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Suriye, Türkiye'den ithal edilen 20 ürüne yasak getirdi. Dondurulmuş piliç, domates, üzüm, yumurta, elma, patates, incir, kiraz ve biberin de aralarında bulunduğu toplam 20 ürünün ülkeye girişi süresiz durduruldu. Yerli üreticiyi koruma amacıyla alınan kararın, Türkiye'de ihracat kaybına yol açması ve üreticileri yeni pazar arayışına yöneltmesi bekleniyor.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen dondurulmuş piliçlerin ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı. 15 Ağustos'ta yürürlüğe giren karar, yerli üreticiyi koruma ve gıda güvenliğini sağlama amacıyla alındı.

20 ÜRÜNE YASAK GETİRİLDİ

Karar yalnızca piliç ürünlerini değil; domates, üzüm, yumurta, tavuk, elma, patates, incir, kiraz ve biberin de aralarında bulunduğu toplam 20 tarım ve kümes hayvancılığı ürününü kapsıyor. Bu yeni düzenleme, 1 Haziran 2025'te domates, salatalık, havuç, karpuz, kabak, patlıcan, fasulye ve soğan ithalatını yasaklayan uygulamanın kapsamını genişletmiş oldu. Özellikle Hama bölgesindeki tavuk üreticilerinin düşük fiyatlar nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, kararın arkasındaki nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

FİRMALARA UYARI

Şam Ticaret Müşavirliği, Türkiye'den Suriye'ye tarım ve hayvansal ürün ihracatı yapan firmaları uyararak, yeni düzenlemeyi dikkate almaları ve ticari planlarını gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

TÜRKİYE İÇİN EKONOMİK RİSKLER

Uzmanlara göre, karar Türkiye açısından ihracat kaybına yol açabileceği gibi iç piyasada arz fazlası nedeniyle fiyat baskısını da artırabilir. Özellikle piliç ve yumurta üreticilerinin yeni pazarlar araması gerekecek. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri bu noktada kritik alternatifler olarak öne çıkarken, Suriye'nin Mısır, İran veya Lübnan gibi ülkelerden ürün tedarik etmeye yönelmesi Türkiye'nin bölgedeki pazar payını zayıflatabilir.

vatandaş:

bizim hükümet yurt dışından binlerce ton mısır vb ürün getirerek çiftçinin işini bitiriyor. suriye ye karşı aynı oranda karşılık vermesi gerekiyor.

Serkan Aygun:

Demekki Suriye de siyasiler bunların ithalatını yapmıyor

VATANDAŞ:

Bizde bunları ülkede tutalım hala. Savunanın kör gözünü ...

