Haberler

Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de paradan iki sıfır atılarak basılan yeni Suriye lirası banknotları tedavüle girdi. Artık 100 Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek.

  • Suriye Merkez Bankası, iki sıfır atılarak basılan yeni banknotları tedavüle soktu.
  • Eski ve yeni banknotlar 90 gün boyunca birlikte kullanılacak ve değişim işlemleri ücretsiz olacak.
  • Gelecek yıldan itibaren tüm banka hesapları yeni Suriye lirası üzerinden tutulacak.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, iki sıfır atılarak basılan yeni banknotların tedavüle girdiğini duyurdu.

Husri, başkent Şam'daki Merkez Bankası binasında bir basın toplantısı düzenledi. Yeni banknotların tedavüle girmesinin salt şekli bir adım olmadığını söyleyen Husri, bunun, ulusal kurumlara güveni pekiştirmeyi ve sürdürülebilir ekonomik istikrarı hedefleyen kapsamlı bir stratejinin temel aşaması olduğunu ifade etti.

BANKNOKTAR 90 GÜN BOYUNCA BİRLİKTE KULLANANILACAK

Husri, "Değişiklik kapsamında iki sıfır kaldırılarak 100 Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek. Eski ve yeni banknotlar 90 gün boyunca birlikte tedavülde olacak. Gerek görülmesi halinde süre uzatılabilecek. Değişim işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek; komisyon, ücret veya vergi alınmayacak." dedi.

Gelecek yıldan itibaren tüm banka hesaplarının yeni Suriye lirası üzerinden tutulacağını kaydeden Husri, kamu ve özel sektörün bu dönüşüme uyma zorunluluğu bulunduğunu, döviz kurları için resmi bültenlerin ise her iki para ile de yayımlanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Dünya
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

7 polisin yaralandığı operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yakın zamanda liradanda altı sıfır atılmıştı çok özlemiştik o sıfırları Türkiye yüzyılında hasretlik sona erdi şükür kavuşturana altı sıfırın üçü geri geldi diğer üç sıfırıda sevinçle bekliyoruz

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bizdende enaz iki sıfır atılmalı oda şuan için

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaykut333:

bize neee

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

o işler öyle sıfır atmakla olmuyor burada yapıldı ve değişen bir şey yok enflasyon böyle düşmüyor yani

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

ülke sıfırdan ayaga kalkiyor. bu gelismeler ulkede duzenli bakanlıkların kuruldugunu gösteriyor. duzenli orduyada gecilirse artik suriyede istikrar olur. tum halklar eşit sekilde baris icerisinde yasayabilir. bagimsizlik onemli. israil hala vuruyor. bunu cozmek lazim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksika'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

Yolcu treni raydan çıktı: 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye Alman panzeri

Sadettin Saran bizzat görüştü! Dünyada ses getirecek transfer
Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan'ın yeni maaşı ortaya çıktı
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Dünyaca ünlü eski futbolcu Valderrama, Amedspor maçında görüntülendi

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Amedspor maçında görüntülendi
Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor
Meksika'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

Yolcu treni raydan çıktı: 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye Alman panzeri

Sadettin Saran bizzat görüştü! Dünyada ses getirecek transfer
Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan'ın yeni maaşı ortaya çıktı