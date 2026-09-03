Şara, Alman Heyetle Şam'da Ekonomik ve Yatırım İş Birliğini Görüştü

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Niels Annen başkanlığındaki heyetle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım iş birliğinin geliştirilmesi ile Suriye'nin yeniden imar sürecindeki yatırım fırsatları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Niels Annen başkanlığındaki heyetle Şam'daki Halk Sarayı'nda bir araya geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Niels Annen, bazı Alman şirketlerinin yöneticileri ve Suriye-Almanya İş Konseyi üyelerinden oluşan heyetle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Suriye Merkez Bankası Başkanı Mahfuz Raslan ve bazı yetkililer de katıldı.

Toplantıda, Suriye ile Almanya arasındaki ekonomik ve yatırım işbirliğinin güçlendirilmesinin yolları, ortaklık alanlarının genişletilmesi ve Suriye'deki yatırım fırsatlarından yararlanılması ele alındı. Görüşmelerde özellikle yeniden imar projeleri ile çeşitli sektörlerde uzmanlık ve bilgi paylaşımı konuları üzerinde duruldu."

Kaynak: ANKA