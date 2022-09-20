Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'nun hediye ettiği futbol topuna kafa attı Dünya Haberleri BM 77'nci Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü. Erdoğan, Infantino'nun hediye ettiği futbol topuna kafa attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. INFANTİNO İLE GÖRÜŞTÜ Bugün Japonya Başbakanı Kişida, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, İsrail Başbakanı Lapid ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino'yu da kabul etti. INFANTİNO'NUN HEDİYE ETTİĞİ TOPA KAFA ATTI Görüşmede Infantino tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a futbol topu hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise topa kafa attı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler DHA Spor Dünya Güncel Haberler

Haberler ›› Dünya ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'nun hediye ettiği futbol topuna kafa attı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.