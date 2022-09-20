Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'nun hediye ettiği futbol topuna kafa attı
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BM 77'nci Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü. Erdoğan, Infantino'nun hediye ettiği futbol topuna kafa attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.
INFANTİNO İLE GÖRÜŞTÜ
Bugün Japonya Başbakanı Kişida, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, İsrail Başbakanı Lapid ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino'yu da kabul etti.
INFANTİNO'NUN HEDİYE ETTİĞİ TOPA KAFA ATTI
Görüşmede Infantino tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a futbol topu hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise topa kafa attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya