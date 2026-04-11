Haberler

Somali'de 'Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Petrol Sondaj Sahası Gemi Karşılama Töreni' düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mogadişu'da düzenlenen törende, Çağrı Bey ultra derin deniz petrol sondaj gemisi, Somali Cumhurbaşkanı ve Türkiye Enerji Bakanı'nın katılımıyla karşıladı. Törende Türk Deniz Görev Grubu unsurları da yer aldı.

SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'da 'Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Petrol Sondaj Sahası Gemi Karşılama Töreni' düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, " Somali'deki kahramanlarımız, Çağrı Bey sondaj gemisini karşıladı. Çağrı Bey sondaj gemisinin Mogadişu'ya intikali kapsamında; Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla 'Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Petrol Sondaj Sahası Gemi Karşılama Töreni' düzenlendi. Törende Somali Türk Deniz Görev Grubu unsurlarımızdan TCG Gaziantep, TCG Bayraktar, TCG Yzb. Güngör Durmuş, TCG Bafra ve TCG Bartın'da yer aldı. Törenin ardından; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Mogadişu Büyükelçimiz Alper Aktaş, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kalkan, TCG Gaziantep fırkateynimizi ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz

Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama! Yine tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama

Müzakere öncesi kriz! ABD'den yalanlama geldi, gözler İran'da
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu

Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu
Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum

Şaşırtan itiraf: O ürünü satarken utandım
ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama

Müzakere öncesi kriz! ABD'den yalanlama geldi, gözler İran'da
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Yaptığı iş ayrı kazancı ayrı olay oldu