Singapur'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi
Singapur ordusu, başkent Singapur'daki bir inşaat alanında bulunan 100 kilogram ağırlığındaki patlamamış bir bombayı imha etti. İnşaat alanındaki 4.000'den fazla sakin tahliye edildi.
SİNGAPUR, 27 Eylül (Xinhua) -- Singapur ordusu Salı günü başkent Singapur'daki bir inşaat alanında, civardaki 4.000'den fazla sakini tahliye ettikten sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogram ağırlığındaki patlamamış bir bombayı imha etti.
Kaynak: Xinhua / Dünya