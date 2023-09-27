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Singapur'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi

Singapur ordusu, başkent Singapur'daki bir inşaat alanında bulunan 100 kilogram ağırlığındaki patlamamış bir bombayı imha etti. İnşaat alanındaki 4.000'den fazla sakin tahliye edildi.