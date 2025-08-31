Şi Cinping, Azerbaycan'ın ŞİÖ'ye Katılımını Destekliyor

Şi Cinping, Azerbaycan'ın ŞİÖ'ye Katılımını Destekliyor
Güncelleme:
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede Azerbaycan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılımını desteklediklerini açıkladı. İki lider, iş birliğini derinleştirmek ve çeşitli alanlarda iş birliği belgeleri imzaladı.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Azerbaycan'ın ŞİÖ'ye katılımını desteklediklerini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Tiencin'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Şi, Çin ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin nisan ayında kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini anımsatarak, bunun iki ülke arasındaki iş birliğinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını kaydetti.

Şi görüşmede, iki ülkenin kalkınma stratejileri arasındaki uyumun artırılması ile Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde nitelikli iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Şi, tarafların Hazar Denizi üzerinden geçen uluslararası taşımacılık koridorunun verimliliğini yükseltmeye, altyapı, tarım ve enerji gibi geleneksel alanlardaki iş birliğini genişletmeye devam etmesi gerektiğini de söyledi.

Azerbaycan'ın ŞİÖ'ye katılımını desteklediklerini dile getiren Şi, Azerbaycan'la çok taraflı çerçevelerdeki koordinasyonu yoğunlaştırmak ve Küresel Güney'in ortak çıkarlarını korumak için çaba göstermeye istekli olduklarını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise 'Tek Çin' ilkesini kararlılıkla izlediklerinin altını çizerek, Çin'le ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji ile turizm gibi alanlarda iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını aktardı. Aliyev ayrıca Çin'le ŞİÖ çerçevesindeki iş birliğini pekiştirmek istediklerini de belirtti.

Görüşme kapsamında iki ülke arasında yapay zeka, finans, teknoloji ve medya gibi alanları kapsayan iş birliği belgesi imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
