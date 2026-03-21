Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği Dubai, Hintlilere kaldı

Orta Doğu'da tırmanan savaşın etkileri Dubai'de de hissedilmeye başlandı. Bölgedeki güvenlik endişeleri ve artan belirsizlik nedeniyle yüksek gelir grubuna mensup birçok yabancının kenti terk ettiği belirtilirken, şehirdeki demografik yapının değiştiğine dikkat çekiliyor.

Son dönemde özellikle milyonlarca dolarlık yatırımları bulunan yabancıların Dubai'den ayrılmayı tercih ettiği ifade edilirken, kentte uzun süredir güçlü bir varlık gösteren Hintli nüfusun daha görünür hale geldiği gözlemleniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehirde günlük yaşamın büyük ölçüde bu topluluğun etkisiyle şekillendiği yönünde yorumlar yapılıyor.

EKONOMİK DENGELER DE DEĞİŞEBİLİR

Uzmanlara göre bu gelişme, yalnızca sosyal yapıyı değil ekonomik dengeleri de etkileyebilir. Özellikle lüks konut ve yatırım amaçlı gayrimenkul piyasasında talebin zayıflamasıyla birlikte fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşabileceği değerlendiriliyor.

SAVAŞ PLANLARI ALTÜST ETTİ

Savaşın yarattığı jeopolitik riskler, yabancı yatırımcıların daha güvenli bölgelere yönelmesine neden olurken, Dubai gibi küresel finans ve yaşam merkezlerinde bile kısa vadeli dalgalanmaların kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor.