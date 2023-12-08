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Şarap imalathanesine giren adam 600,000 dolar değerindeki şarabı yere döktü

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Washington'da korsan kılığına giren bir adam, aile işletmesi olan Sparkman Şarap imalathanesine girerek 5.000 galon beyaz şarabı tahrip etti ve 600.000 dolarlık zarara yol açtı. Güvenlik kameraları, korsanın gece geç saatlerde mahzene girdiğini ve şarap tanklarının vanalarını açarak büyük bir hasar verdiğini kaydetti

Washinton'da korsan kılığına giren bir adam, 5.000 adet beyaz şarap galonunu tahrip ederek 600,000 dolarlık bir zarar sebep oldu.

Bir aile tarafından işletilen mahzende büyük bir zarara sebep olan adam daha sonra ormanın içine doğru kayboldu.

Tuhaf bir şekilde korsan gibi giyinen bir adam, Washington'da aile tarafından işletilen bir şarap mahzenini soydu ve 600.000 dolarlık el yapımı şarabı yok ettikten sonra ormana kayboldu.

Güvenlik kamerası görüntüleri, korsan kıyafeti giymiş gizemli bir adamın, Şükran Günü arifesinde gece geç saatlerde Woodinville, Washington'daki Sparkman Şarap imalathanesine girdiğini görüntüledi.

Bodrumun içindeki güvenlik kameraları aynı figürün saat 22:30'da kilerin depolarında dolaştığını yakaladı.

Hırsızlık olayı, ailenin Şükran Günü'nden önceki gece işyerini kilitlemesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Maskeli kişi kendinden emin bir şekilde binanın yan kapısına doğru yürüdü ve iddiaya göre bir çalışanın bilgilerini kullanarak şarap üretim yeri ve fıçı deposuna girdi.

Aile, imalathaneye giren adamın, kış için muhafaza edilen iki şarap tankının vanasını açtığını vetonlarca şarabın şehrin kanalizasyon hattına aktığını söyledi.

Sparkman, bölgedeki en büyük şarap imalathanelerinden biridir ve güçlü bir hasat sezonunun ardından tüm şaraplarını yıllandırmak için fıçıda toplamayı yeni bitirmişti. Şarap fıçılarının bulunduğu depodan alınan video, zanaatkârların el yapımı beyaz şarabın galonlarının döküldüğü dramatik anı gösteriyordu.

Sparkman ailesi, gizemli şahsın yaklaşık 5.000 galon (600.000 dolar) şarabı imha ettiğini söyledi.

Kelly ve Chris Sparkman yaptıkları açıklamada, 'Bu, küçük aile işletmemiz için ağır bir darbe ve tam da tatiller başlarken maksimum hasarı verecek şekilde zamanlandı' dedi.

Sparkman'lar şarap imalathanelerini 2004 yılında açtılar ve Washington'un en çok rağbet gören üzüm bağlarından bazılarından şarap ürettiler.

Şarap imalathanesine giren adam 600,000 dolar değerindeki şarabı yere döktü

Şarap imalathanesine giren adam 600,000 dolar değerindeki şarabı yere döktü

Şarap imalathanesine giren adam 600,000 dolar değerindeki şarabı yere döktü

Şarap imalathanesine giren adam 600,000 dolar değerindeki şarabı yere döktü

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Washington 3. Sayfa Dünya Haberler

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