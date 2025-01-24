Şanlıurfa ve El-Halil Arasındaki Kardeş Şehir Protokolü Yenilendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile Filistin'in Al Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh'in yürüttüğü diyaloglar neticesinde, iki şehir arasındaki daha önce 2011 yılında imzalanan 'Kardeş Şehir Protokolü' güncellendi. 'Kardeş Şehir Protokolü'nü imzalayan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, bu protokol ile Şanlıurfa ve El-Halil arasındaki bağın derinleştiğini söyledi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da kınayan Başkan Gülpınar, her zaman Filistin halkının yanında olacaklarını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Al Halil Belediyesi arasında yenilenen 'Kardeş Şehir Protokolü' imza töreni Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşti. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Al Halil Belediyesi Meclis Üyeleri Yahia Samour Abdel Latif Natsheh,Mohammed O. A. Nahnoush ve Said Husni Alkhatib Al katıldı. Al Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh'in ülke dışına çıkmasının İsrail Hükümetince engellenmesi nedeniyle Şanlıurfa'ya gelemediği öğrenildi.

'Kardeş Şehir Protokolü', Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ve Al Halil Belediyesi Meclis Üyesi Yahia Samour Abdel Latif Natshe arasında imzalanarak, yenilendi. Programda, her iki belediye de kardeş şehir olmanın getirdiği sorumluluğun bilincinde olarak karşılıklı desteklerini ifade etti.

BAŞKAN GÜLPINAR: BU PROTOKOL, İKİ ŞEHİR ARASINDA GÜÇLÜ BİR DOSTLUK BAĞI KURACAK

Başkan Kasım Gülpınar, programda yaptığı konuşmada, "Bu tarihi protokol, sadece iki şehir arasında değil, halklar arasında da güçlü bir dostluk ve anlayış bağı kurma adına önemli bir adımdır. Şanlıurfa olarak, Filistinli kardeşlerimize olan desteğimizi her zaman sürdüreceğiz. Bu işbirliği, sadece kültürel alanda değil, aynı zamanda eğitim, ticaret ve altyapı gibi pek çok farklı alanda somut adımlar atmamızı sağlayacak" dedi.

BAŞKAN GÜLPINAR'DAN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

İsrail'in Filistin'de Gazze'ye yönelik yapılan soykırımın karşısında olduklarını ve bunu lanetlediklerini dile getiren Başkan Gülpınar, "21. yüzyıl dünyasında maalesef böyle bir soykırıma maruz kalmak, yaşlısı, çocuğu, günahsızı demeden, bütün bir ülkeyi harabeye çevirmek kabul edilemez. Bizim için Filistin, orada bir ülke olarak var olmalı ve hak ettiği konumda olmalıdır. İnşallah ileride bunu da hep birlikte göreceğiz. Çünkü başka türlü bu işin çözümü de mümkün değil. İnşallah bu soykırım, bu zulüm biran evvel son bulur. Bizler elimizden geldiğince dostlarımızın, kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu iş birliğini de bu anlamda önemsiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur" şeklinde konuştu.

Al Halil Belediyesi Meclis Üyeleri de, iki şehir arasındaki kardeş şehir protokolünün güncellenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Daha sonra Başkan Gülpınar tarafından Al Halil Belediyesi Meclis Üyesi Yahia Samour Abdel Latif Natsheh'e mırra takımı hediye edildi. Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ İKİ ŞEHİR HALKI İÇİN DE UZUN VADELİ FAYDALAR SAĞLAYACAK

Bu arada Kardeş Şehirler, Şanlıurfa ve Al Halil arasında önümüzdeki dönemde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesi, eğitim alanında birlikte çalışma imkânlarının sağlanması, ayrıca ekonomik işbirliği fırsatlarının artırılması gibi somut adımların atılması planlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kardeş şehir ilişkilerinin her iki şehir halkı için de uzun vadeli faydalar sağlayacağına inanıyor ve bundan sonraki süreçte işbirliğini daha da derinleştirerek, kültürel ve ekonomik açıdan daha güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor.