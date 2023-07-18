Rusya, ilhak ettiği Kırım Yarımadası'yla bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü'nde dün meydana gelen patlamanın ardından bugün köprüdeki trafiğin kısmen açıldığını duyurdu. Köprüde yaşananların bir saldırı olduğunu savunan Rusya, Kırım Köprüsü'nün araç geçişine kısmen açıldığını belirtti.

- Rusya : "Kırım Köprüsü kısmen trafiğe açıldı"

MOSKOVA - Rusya, ilhak ettiği Kırım Yarımadası'yla bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü'nde dün meydana gelen patlamanın ardından bugün köprüdeki trafiğin kısmen açıldığını duyurdu.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'yla bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü'nde patlama meydana gelmiş, bir otomobildeki anne ve babanın hayatını kaybettiği, kız çocuklarının ise yaralandığı açıklanmıştı. Köprüde yaşananların bir saldırı olduğunu ve olayın arkasında da Ukrayna'nın olduğunu savunan Rusya, Kırım Köprüsü'nün araç geçişine kısmen açıldığını duyurdu. İsmi açıklanmayan Rus yetkili, araçların köprüde tek şeridi kullandığını ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullini Kırım Köprüsü'nün trafiğe kısmen açıldığına ilişkin görüntüleri paylaşarak, çift yönlü trafiğin ise gerekli restorasyon işlemleri tamamlanarak Eylül ayı ortalarına kadar açılacağını dile getirdi.

Kırım Köprüsü, Rusya'nın Krasnodar bölgesi ile 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlaması nedeniyle stratejik bir öneme sahip. 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü, 3,7 milyar dolara mal olmuştu. 2022 yılının Ekim ayında bir yakıt tankerin patlaması sonucu kısmen yıkılmış, Rusya tarafı kısa sürede gerekli onarım işlemleri yaparak köprüyü yeniden trafiğe açmıştı.