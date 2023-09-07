Ruanda'da birden fazla kadın ve erkeği öldürüp evine gömdüğü şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

Ruanda polisi, Denis Kazungu adlı bir erkeği, birden fazla kadın ve erkeği öldürüp evine gömdüğü şüphesiyle gözaltına aldığını duyurdu. Soruşturma devam ederken, dosya savcılığa gönderildi.

Ruanda polisi (RIB), yaptığı açıklamada birden fazla kadın ve erkeği öldürüp evine gömdüğü şüphesiyle Denis Kazungu adlı bir erkeği, gözaltına aldığını duyurdu.

Ruanda polisi 5 Eylül'de yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"RIB, yerel ve güvenlik birimleriyle işbirliği içinde, insanları öldürüp Kicukiro Bölgesi'ndeki kiralık bir eve gömdüğünden şüphelenilen Denis Kazungu'yu gözaltına aldı. Öldürülenlerin sayı ve kimliklerinin belirlenmesine yönelik soruşturma devam ederken, dosyası savcılığa gönderildi."

Yerel basın polis kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde, 34 yaşındaki şüphelinin sayıları 10'dan fazla olan kadın ve erkek kurbanları evine götürdüğü ve burada öldürerek gömdüğünü belirtti. Kazungu'nun evinde arama yapan polisin, mutfakta bir çukur bulduğu ve kurbanlarını buraya gömdüğü kaydedildi.