Rona Sural: Çelik vergisindeki artış Türkiye'yi de doğrudan etkileyecek

Rona Sural, Haberler.com ekranlarında ABD'de gündemi sarsan gelişmeleri aktardı. Askeri geçit töreninden Türkiye'ye yansıyan ticari yaptırımlara kadar birçok başlık, izleyicilere doğrudan Washington'dan ulaştı.

"TRUMP'IN DOĞUM GÜNÜNE ASKERİ TÖREN, MALİYETİ 45 MİLYON DOLAR"

Rona Sural, ABD ordusunun 250. kuruluş yıl dönümü ve Donald Trump'ın 79. doğum günü sebebiyle 14 Haziran'da büyük bir askeri geçit töreni düzenleneceğini belirtti. Ancak bu gösterinin maliyetinin 45 milyon doları bulması, kamuoyunda ciddi tepkilere yol açtı. "Eleştiriler burada başlıyor" diyen Sural, ekonomik krizle boğuşan halkın bu harcamayı lüks bulduğunu aktardı.

"TÜRKİYE ÇELİK VE ALÜMİNYUM VERGİLERİNDEKİ ARTIŞTAN ETKİLENECEK"

ABD'nin uygulamaya koyduğu yeni vergi düzenlemeleri kapsamında çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik artışın Türkiye gibi üretici ülkeleri de etkileyeceğini vurgulayan Sural, "Çelik vergisi ve alüminyum vergisindeki artıştan Türkiye de etkilenecek" açıklamasında bulundu. Bu durumun ihracat rakamlarına doğrudan yansıyabileceğini ifade etti.

"A MİLLİ TAKIM 11 YIL SONRA İLK KEZ BOSTON'DA"

ABD'de sadece siyaset ve ekonomi değil, spor diplomasisi de hareketliydi. Rona Sural, A Milli Futbol Takımı'nın 11 yıl aradan sonra Boston'a geldiğini belirtti. Ayrıca Elon Musk'ın vergi yasası eleştirilerinin Cumhuriyetçi senatörler tarafından desteklenmesi ve Ukrayna-Rusya geriliminin gidişatına dair değerlendirmeleriyle yayına önemli başlıklar ekledi.