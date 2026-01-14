Rona Doğan Sural: İran gerilimi ve göçmen krizi ABD'de dengeleri sarsıyor

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'de yaşanan son gelişmeleri ve küresel yansımalarını değerlendirdi. İran'a yönelik olası bir askeri müdahale ihtimali, göçmen politikaları ve ticaret savaşlarının Türkiye'ye etkileri programda öne çıkan başlıklar oldu.

"İRAN'DA HAYATINI KAYBEDENLERIN SAYISI 12 BİN İLE 20 BİN ARASINDA OLABILIR"

Rona Doğan Sural, Beyaz Saray'dan gelen açıklamaların İran konusunda oldukça sert bir tona evrildiğini aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü'nün, "Önceliğimiz diplomasi, ancak sonuç alınamazsa İran'a kara harekâtı yapılabilir" ifadelerini kullandığını hatırlatan Sural, bölgede tansiyonun her geçen gün yükseldiğine dikkat çekti. ABD'de yayın yapan CBC kanalına göre İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin ile 20 bin arasında olabileceği iddialarının kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını belirten Sural, buna rağmen ABD halkının yüzde 65'inin İran'a herhangi bir askeri müdahaleye karşı olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE ABD İÇ GÜNDEMİ: GÖÇMEN KRİZİ DERİNLEŞİYOR

ABD'nin İran'a yönelik olası yaptırımlarının ticari etkilerine de değinen Rona Doğan Sural, İran'la ticaret yapan en önemli beş ülkeden biri olan Türkiye'nin gümrük vergilerinden ciddi şekilde etkilenebileceğini söyledi. ABD iç politikasında ise göçmen operasyonlarının büyük bir krize dönüştüğünü belirten Sural, Trump yönetiminin sert baskınlarının toplumda korku ve huzursuzluk yarattığını ifade etti. ABD halkının göçmen operasyonlarına karşı isyan noktasına geldiğini aktaran Sural, 2025 yılında ülkede son 50 yılın ardından ilk kez "negatif göç" yaşandığını, yani ABD'den ayrılanların gelenlerden fazla olduğunu söyledi.