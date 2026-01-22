Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma ziyareti kapsamında Moskova'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşmede ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki durum değerlendirildi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Moskova'da görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, çalışma ziyareti kapsamında başkent Moskova'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede; Rusya ve Filistin arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve insani yardım alanlarındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğinin ele alındığı aktarıldı.

Liderlerin, özellikle Gazze Şeridi'ndeki duruma odaklanarak bölgedeki son gelişmeleri ve çözüm perspektiflerini değerlendirdikleri kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
