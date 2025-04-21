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Putin, İran ile Stratejik Ortaklık Anlaşmasını Onayladı

Putin, İran ile Stratejik Ortaklık Anlaşmasını Onayladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile askeri, ekonomik ve kültürel iş birliğini kapsayan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran ile stratejik ortaklık anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına yönelik yasayı imzaladı. Putin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Rusya ile İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma onaylandı. Bu anlaşma, iki ülke arasında askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çeşitli alanlarda iş birliğini kapsıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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