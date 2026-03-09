Haberler

Putin'den Avrupa'ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
Güncelleme:
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle Avrupa'da enerji krizi baş gösterirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Putin, "Rusya, petrol ve doğalgaz tedariki konusunda Avrupalılarla çalışmaya hazır, ancak onlardan bir sinyal gerekiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin ilgi göstermesi durumunda Rusya'nın Avrupa'ya enerji sağlamaya hazır olduğunu belirtirken; Moskova'nın, "güvenilir ortaklar" olarak tanımladığı çeşitli bölgelerdeki ülkelere petrol ve gaz sevkiyatını artırdığını kaydetti.

"GÜVENİLİR ÜLKELERE PETROL VE DOĞAL GAZ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bir enerji forumunda konuşan Putin, Rusya'nın Moskova ile güvenilir ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere petrol ve doğalgaz tedarik etmeye devam edeceğini söyledi. Putin, "Rusya, bizzat kendileri güvenilir karşı taraflar olan ülkelere petrol ve gaz sağlamaya devam edecektir" dedi.

AVRUPA'YA İŞ BİRLİĞİ İÇİN ŞART KOŞTU

Putin ayrıca, Rusya'nın enerji arzı konusunda Avrupa ülkeleriyle çalışmaya açık kalmaya devam ettiğini belirtti; ancak bu iş birliğinin, Avrupa başkentlerinden gelecek "siyasi mülahazalardan bağımsız çalışma istekliliğine" dair sinyallere bağlı olduğunu vurguladı.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Putin, "Eğer Avrupalı şirketler ve alıcılar aniden yönlerini değiştirmeye karar verir ve bize siyasi mülahazalardan uzak, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş birliği sunarlarsa, buyursunlar yapsınlar. Biz hiçbir zaman reddetmedik ve Avrupalılarla da çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DAN SİNYAL GEREKİYOR"

Rusya Devlet Başkanı, "Rusya, petrol ve doğalgaz tedariki konusunda Avrupalılarla çalışmaya hazır, ancak onlardan bir sinyal gerekiyor." dedi. Putin, bu konuda Moskova'nın karşı taraftan "bazı sinyallere ihtiyacı olduğunu" da sözlerine ekledi.

Rus lider, küresel petrol fiyatlarının son haftalarda keskin bir artış göstererek %30'dan fazla yükseldiğini ifade etti. Bölgedeki istikrarsızlığın sürmesi halinde, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan taşımacılığa bağlı petrol üretiminin ciddi aksamalarla karşılaşabileceği ve sevkiyatın önümüzdeki bir ay içinde durabileceği konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

