Psg'nin Şampiyonlar Ligi Zaferi Sonrası Fransa'da Çıkan Olaylarda Yüzlerce Gözaltı

PSG'nin Arsenal'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından Fransa genelinde çıkan olaylarda 416 kişi gözaltına alındı. Paris başta olmak üzere birçok kentte taraftarlarla polis arasında çatışmalar yaşandı, araçlar ateşe verildi ve iş yerleri tahrip edildi.

(ANKARA) - Paris Saint-Germain'in (PSG) UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından Fransa genelinde çıkan olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte taraftarlarla polis arasında çatışmalar yaşandı.

Kutlamalar sırasında özellikle Paris'in simge noktalarından Champs-Élysées Caddesi taraftarlarla dolarken, havai fişekler ve meşaleler kullanıldı, bazı araçlar ateşe verildi ve iş yerlerinin camları kırıldı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransız yetkililer, olaylar nedeniyle ülke genelinde 416 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 280'inin Paris'te olduğunu açıkladı. Olaylarda yedi polis memurunun yaralandığı, altı araç, iki iş yeri ve bir otobüs durağının zarar gördüğü bildirildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir mağazanın yağmalandığı görüldü. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, yaşanan olayları "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE DE TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşma öncesinde de PSG'nin Parc des Princes Stadı çevresinde dev ekranlarda maçı izlemek için toplanan taraftarlarla polis arasında gerginlik yaşandığı aktarıldı.

PSG oyuncularının bugün Paris'te Eyfel Kulesi yakınındaki Champ-de-Mars bölgesinde düzenlenecek zafer geçidine katılması ve ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
