Pistte panik anları: Kayakçıların arasından üç ayı geçti

Pistte panik anları: Kayakçıların arasından üç ayı geçti
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Lake Tahoe bölgesinde yer alan bir kayak merkezinde, üç ayının kalabalık piste girmesiyle korku dolu anlar yaşandı. Sporcuların arasından hızla geçen ayılar, tesisteki ziyaretçiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşanan büyük paniğe rağmen ayılar kimseye zarar vermeden pistin karşı tarafına geçerek ormanlık alanda gözden kayboldu.

  • ABD'nin Lake Tahoe yakınlarındaki bir kayak merkezinde, 18 Şubat'ta üç ayı kalabalık bir pistin ortasından geçti.
  • Ayılar kayakçıların ve snowboardcuların çok yakınından geçti ancak kimseye zarar vermeden pistin karşı tarafına geçip ormanlık alanda gözden kayboldu.
  • Yetkililer bölgede siyah ayıların yaygın olduğunu ve bu tür karşılaşmaların insanlar ve yaban hayatı için büyük risk taşıdığını belirtti.

ABD'nin popüler tatil merkezi Lake Tahoe yakınlarındaki bir kayak merkezinde, sporcular hayatlarının şokunu yaşadı. Kalabalık bir pistin tam ortasından hızla geçen üç ayı, o anları telesiyejden izleyenlerin nefesini kesti.

ÖNCE İNSAN SONRA KÖPEK SANILDI

Olay, 18 Şubat'ta Barclay Weyhrauch adlı bir ziyaretçinin kamerasına yansıdı. Telesiyejdeyken yamaçtaki hareketliliği fark eden Weyhrauch, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"Önce insan olduklarını sandık, sonra büyük köpeklere benzettik. Ancak ayı olduklarını anladığımızda herkes 'Durun!' diye bağırmaya başladı."

TELESİYEJDEN ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ

Yoğun karla kaplı pistte hızla ilerleyen ayılar, kayakçıların ve snowboardcuların çok yakınından geçti. Görüntülerde; ayıların sporcuların arasına daldığı, bazı kayakçıların donup kaldığı, bazılarının ise yönünü değiştirerek hızla uzaklaştığı görülüyor. Yukarıdaki telesiyejlerde bulunan vatandaşlar ise aşağıdaki sporcuları uyarmak için uzun süre feryat etti.

FACİAYA RAMAK KALDI

Büyük paniğe rağmen ayılar kimseye zarar vermeden pistin karşı tarafına geçerek ormanlık alanda gözden kayboldu. Yetkililer, siyah ayıların yaygın olduğu bölgede bu tür karşılaşmaların hem insanlar hem de yaban hayatı için büyük risk taşıdığı konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

