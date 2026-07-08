Haberler

Pezeşkiyan'dan Trump'a FIFA Tepkisi: "Kuralları Eğiyor, Rakiplerine Zorbalık Yapıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA nezdinde bir futbolcunun cezasının kaldırılması için girişimde bulunmasını 'kuralları eğmek, zorbalık ve hile yapmak' olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan, ABD'nin Dünya Kupası ev sahipliğini dış politikasıyla ilişkilendirerek tepki gösterdi.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının kaldırılması için FIFA nezdinde girişimde bulunduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı "kuralları eğmek, rakiplerine zorbalık ve hile yapmakla" suçladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının kaldırılması için FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüşmesini eleştiren bir paylaşım yaptı.

Pezeşkiyan, X platformunda yaptığı açıklamada, ABD'nin Dünya Kupası ev sahipliğini dış politikasıyla ilişkilendirerek şu ifadeleri kullandı:

"ABD hükümetinin Dünya Kupası ev sahibi olarak sergilediği tutum, alışıldık dış politikasını yansıtıyor: Kuralları eğmek, rakiplerine zorbalık yapmak, engeller oluşturmak ve hile yapmak. Bu onların MAGA (Amerika'yı yeniden büyük yap) oyun kitabıdır. İran bu tür oyunları reddeder. Haklarımızı kararlılıkla savunuyoruz."

Pezeşkiyan'ın paylaşımı, Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak ABD Milli Takımı oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart nedeniyle aldığı bir maçlık cezayı yeniden değerlendirmesini istediğini açıklamasının ardından geldi. FIFA'nın bağımsız disiplin kurulu daha sonra Balogun'un cezasını kaldırırken; FIFA, kararın siyasi baskıyla değil bağımsız yargı organları tarafından alındığını savundu.

Karar, futbol dünyasında siyasi müdahale tartışmalarını alevlendirdi. Avrupa'dan UEFA dahil çok sayıda futbol otoritesi ve siyasetçi, FIFA'nın bağımsızlığına zarar verildiğini belirtirken, ABD turnuvaya son 16 turunda Belçika'ya 4-1 yenilerek veda etti.

Kaynak: ANKA
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İşte çeyrek finaldeki 4 dev maç!
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

Emeklilerin dört gözle beklediği tarih netleşti
Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu