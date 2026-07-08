Pezeşkiyan'dan Trump'a FIFA Tepkisi: "Kuralları Eğiyor, Rakiplerine Zorbalık Yapıyor"

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının kaldırılması için FIFA nezdinde girişimde bulunduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı "kuralları eğmek, rakiplerine zorbalık ve hile yapmakla" suçladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının kaldırılması için FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüşmesini eleştiren bir paylaşım yaptı.

Pezeşkiyan, X platformunda yaptığı açıklamada, ABD'nin Dünya Kupası ev sahipliğini dış politikasıyla ilişkilendirerek şu ifadeleri kullandı:

"ABD hükümetinin Dünya Kupası ev sahibi olarak sergilediği tutum, alışıldık dış politikasını yansıtıyor: Kuralları eğmek, rakiplerine zorbalık yapmak, engeller oluşturmak ve hile yapmak. Bu onların MAGA (Amerika'yı yeniden büyük yap) oyun kitabıdır. İran bu tür oyunları reddeder. Haklarımızı kararlılıkla savunuyoruz."

Pezeşkiyan'ın paylaşımı, Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak ABD Milli Takımı oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart nedeniyle aldığı bir maçlık cezayı yeniden değerlendirmesini istediğini açıklamasının ardından geldi. FIFA'nın bağımsız disiplin kurulu daha sonra Balogun'un cezasını kaldırırken; FIFA, kararın siyasi baskıyla değil bağımsız yargı organları tarafından alındığını savundu.

Karar, futbol dünyasında siyasi müdahale tartışmalarını alevlendirdi. Avrupa'dan UEFA dahil çok sayıda futbol otoritesi ve siyasetçi, FIFA'nın bağımsızlığına zarar verildiğini belirtirken, ABD turnuvaya son 16 turunda Belçika'ya 4-1 yenilerek veda etti.

Kaynak: ANKA