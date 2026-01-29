Haberler

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Güncelleme:
Ülkesinin enerji hatları ve ulaşım bağlantıları konusunda değerlendirmelerde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan'ın enerji sisteminin Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji sistemleriyle birleştirilmesi doğru adım olurdu" dedi.

  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesinin doğru adım olacağını belirtti.
  • Ermenistan ve Azerbaycan'ın ihtiyaçlarından fazla enerji üretim kapasitesine sahip olduğu ve bu durumun karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin önünü açtığı ifade edildi.
  • Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye'ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içindeki bazı bölümlerinin onarımı için Rusya'ya başvuruda bulunduklarını, olumlu sinyaller aldıklarını ve sürecin hızlanmasını umut ettiklerini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin enerji hatları ve ulaşım bağlantıları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İLE BİRLEŞMEK DOĞRU ADIM"

Tek bir bölgesel enerji alanının oluşturulmasının, Güney Kafkasya'yı uluslararası pazarlarda güçlü bir enerji ihracatçısına dönüştürebileceğini söyleyen Paşinyan, şu ifadeleri kullandı: " Ermenistan'ın enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesi doğru adım olurdu. Ermenistan ve Azerbaycan ihtiyaçlarından fazla enerji üretim kapasitelerine sahiptir. Bu durum, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin önünü açmaktadır. Ermenistan, daha geniş pazarlara çıkabilmek için Azerbaycan'ın altyapısını kullanmakla ilgilenmektedir. Buna karşılık Azerbaycan ise Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a ve diğer yönlere elektrik enerjisi transit etme imkanı elde edecektir."

"RUSYA YATIRIM YAPMAK İSTEMEZSE KENDİMİZ YAPARIZ"

Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye'ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içindeki bazı bölümlerinin Rusya tarafından onarılması konusuna da değinerek, "Bu konuyla ilgili yazılı başvuruda bulunduk. Henüz bir yanıt olup olmadığını bilmiyorum ancak genel olarak olumlu sinyaller görüyoruz ve sürecin hızlanmasını umut ediyoruz. Eğer Rusya yatırım yapmak istemezse bu kesimleri devralırız ve her şeyi kendimiz yaparız." dedi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

