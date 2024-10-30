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Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi

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Brezilya'nın Boituva kentinde deneyimli paraşütçü Carolina Kennedy (40), ana ve yedek paraşütünün açılmaması sonucu yaşamını yitirdi. Şilili sporcu, 2013'ten beri paraşütçülük yapıyor ve fizyoterapist olarak çalışıyordu. Polis ve Brezilya Paraşüt Federasyonu, ekipmanlara el koyarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Brezilya'da üzücü bir kaza yaşandı. 40 yaşındaki deneyimli paraşütçü Carolina Muñoz Kennedy, hem ana hem de yedek paraşütünün açılmaması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Boituva kentinde gerçekleşti. Kennedy'nin son atlayışının görüntülerinde, paraşütçünün kontrolsüz bir şekilde dönerek düştüğü görülüyor. Yedek paraşütü de açılamayınca, hızla yere çakıldı. Acil yardım ekipleri hemen olay yerine geldi, ancak hastaneye kaldırılan Kennedy kurtarılamadı.

Şilili olan ve beş yıldır Brezilya'da yaşayan Kennedy, tecrübeli bir paraşütçüydü. 2013'ten beri bu sporu yapıyordu. Aynı zamanda fizyoterapist ve kiropraktör olarak çalışıyordu. Kazanın yaşandığı gün birkaç başarılı atlayış yapmıştı ve bu son atlayışı olacaktı.

Polis, olayı araştırmak için Kennedy'nin kullandığı paraşüt ekipmanlarına el koydu. Brezilya Paraşüt Federasyonu da kazayla ilgili ayrı bir soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları olayın şokunu yaşarken, Kennedy'nin arkadaşları sosyal medyada paylaşımlar yaparak onu andı. Arkadaşı Daniela, "Güzel dostum, teşekkür ederim hayatımda olduğun için" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi

Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi

Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi

Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (3)

Altay Bozkurt:

videoda paraşüt tamamen açık, bir kus gibi uçuyo ve süzülüyo !! paraşüt acilmadi diye haber yaparak bu video ne alaka ????

27
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Enis EFE:

Bu tip şeyler bir ömürde bir kaç kere denenebilir. Ama bu kadar, sadece bu kadar. Sayıyı artırıp, sık sık denemek, başa gelecek kaza ihtimalini artırır. O ihtimallerden birinde gitmemek için her şeyi tadında bırakmak, azı karar çoğu zarar demek lazım.

1
1
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Dvran 25:

Gözüne ne oldu admin

0
0
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