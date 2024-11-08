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Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için

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Dün akşam oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu karşılaşmanın ardından saldırıya uğradı. 10 kişinin yaralandığı olayın yankıları sürerken ortaya çıkan bir görüntü büyük ses getirdi. Hollandalı bir taraftar, dayak attığı İsrailli taraftarın para teklifini geri çevirerek, "şu an özgür Filistin diyeceksin" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarında Filistin gerginliği yaşandı.

"ÖZGÜR FİLİSTİN DİYECEKSİN"

10 kişinin yaralandığı olayın yankıları sürerken ortaya çıkan bir görüntü büyük ses getirdi. Hollandalı bir taraftar, dayak attığı İsrailli taraftarın para teklifini geri çevirerek, "şu an özgür Filistin diyeceksin" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hollanda'daki olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı. Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti.

AJAX FARK ATTI

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Maçı 5-0 kazanan Ajax puanını 10 yaptı ve averajla ilk sırada yer aldı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanla tanışamadı.

Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMGk:

Ellerinize sağlık

Yorum Beğen117
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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

ELLERİNİZE SAĞLIK.ARAPLARIN YAPAMADIĞINI AVRUPALI YAPIYOR.

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Para herşeyin saniyodun ama olmadı dimi

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıUD:

Amerika silahlari olmayinca israilliler

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAbdurrahman Dogru:

Ellerinize saglik…

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıtaner ipek:

İnsanları anlamak zorlaştı

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Yorum Beğenme37
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Haber Yorumlarımehmet akif Kaya:

senin ben dassaklarını yiyim ben İçim bı nebzede olsa rahatladı

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Haber Yorumlarısamsun uydu:

1.5 milyarlık Müslüman alemi 1 holladali olamadi

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

ah bi denk gelseeeeee ahhhhgg

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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Her millet her ülke böyle tepki gostermeli

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