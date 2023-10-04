Papa Franciscus, Katolik Kilisesinin arınmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti

Katolik Kilisesinde iç meselelerin ele alınacağı, dünyanın pek çok yerinden gelen rahiplerin katıldığı "Rahipler Meclisi" (Sinod) toplantıları bugün Vatikan'da başlarken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kilisenin arınmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Aziz Petrus Meydanı'nda sabah Sinod için düzenlenen açılış ayinini yöneten Papa Franciscus, dünyadaki mevcut zorlukların bölücü ve çatışmacı bir ruhla ele alınmaması gerektiğini, Katolik Kilisesinin "dinleyen bir Kilise" olması gerektiğini söyledi.

Papa, Sinod'da siyasi hesaplardan ya da ideolojik savaşlardan oluşan bir bakışa ihtiyaç olmadığına işaret ederek "Sinod siyasi bir toplantı ya da bir parlamento değildir. Biz bir reform planı yürütmek için burada değiliz. Zorluklarla karşılaşılan bu karmaşık dönemde Kilise misafirperver olmalı, kapılarını kapalı tutmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, "Sinod, bize şunu hatırlatmaya hizmet ediyor. Kilisemizin her zaman arınmaya ve onarılmaya ihtiyacı var." diye konuştu.

Dünya genelinden farklı seviyelerde toplam 464 katılımcının hazır bulunduğu Sinod'da bu yıl ilk kez Papa'nın tanıdığı hakla oy kullanma hakkına sahip 54 kadın üye de yer alıyor.

Reform talepleri görüşülebilir

Ekim sonuna kadar sürecek Sinod'da, evlenip boşanmış kişilerin Kiliseyle olan münasebetlerinden eş cinsel bireylere olan yaklaşıma, cinsel istismar konusu ve bu konuyla mücadele kapsamında bazı Katolik din adamlarınca gündeme getirilen "bekarlık şartı"nın kaldırılması, kadınların Kilisede daha çok rol alması gibi bazı reform taleplerinin de görüşülmesi bekleniyor.

Herhangi bir karar alma yetkisi olmayan Sinod, danışma meclisi özelliğini taşıyor.

Bu arada, Sinod öncesinde, Kilise içinde bazı kardinaller ile Papa arasında eş cinsel çiftlerin kutsanmasına dair mektuplaşma olduğu ortaya çıktı.

Bazı kardinallerin, eş cinsel evliliklerin kutsanması taleplerine yönelik kendisine gönderdiği kilise öğretilerine atıfta bulunan mektubu yanıtlayan Papa Franciscus, "eş cinsel çiftleri kutsamanın, bir erkek ve bir kadın arasındaki bir kutsal birliktelik olan evlilikle karıştırılmaması gerektiğini" vurguladı.

Bununla birlikte Papa Franciscus, kutsanma ya da hayır duası isteyen eş cinsel çiftlere karşı, rahiplerin "sadece inkar eden, reddeden ve dışlayan yargıçlar haline gelmemesi gerektiğini" de ifade etti.

Diğer yandan Papa, Mayıs 2015'te "Laudato Si" ismiyle yayımladığı, iklim değişikliğine dikkati çeken genelgesinin ardından bugün Sinod'un açılışı dolayısıyla "Laudate Deum" adıyla iklim değişikliğine karşı insanlığın yeterince tepki veremediğine ve kırılma noktasına yaklaşıldığına işaret eden bir genelge daha yayımladı.