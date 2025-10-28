Haberler

Özbekistan Ekoloji Bakanlığı'ndan Muğla'ya Teknik İnceleme Ziyareti

Özbekistan Ekoloji Bakanlığı'ndan Muğla'ya Teknik İnceleme Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bir ekip, Türkiye Ormancılık Ortaklık Anlaşması kapsamında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde ağaçlandırma uygulamaları ve ormancılık faaliyetleri üzerine teknik incelemelerde bulundu.

ÖZBEKİSTAN Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bir ekip, 'Türkiye Ormancılık Ortaklık Anlaşması' kapsamında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde teknik incelemelerde bulundu.

Türkiye ile Özbekistan arasında 2018 yılında uygulanmaya başlanan 'Türkiye Ormancılık Ortaklık Anlaşması' çerçevesinde iş birliği çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen 21 kişilik heyet, 23-28 Ekim tarihleri arasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde çeşitli teknik incelemelerde bulundu. Heyet, Fethiye bölgesinde ağaçlandırma uygulamaları ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, Gökova Orman Fidanlığı'nı ziyaret edip, fidan üretim teknikleri ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Özbek ormancılık heyetiyle Fethiye'de bir araya gelip, yapılan ziyaretler ve ortak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan, dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.