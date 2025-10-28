Özbekistan Ekoloji Bakanlığı'ndan Muğla'ya Teknik İnceleme Ziyareti

ÖZBEKİSTAN Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bir ekip, 'Türkiye Ormancılık Ortaklık Anlaşması' kapsamında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde teknik incelemelerde bulundu.

Türkiye ile Özbekistan arasında 2018 yılında uygulanmaya başlanan 'Türkiye Ormancılık Ortaklık Anlaşması' çerçevesinde iş birliği çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen 21 kişilik heyet, 23-28 Ekim tarihleri arasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde çeşitli teknik incelemelerde bulundu. Heyet, Fethiye bölgesinde ağaçlandırma uygulamaları ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, Gökova Orman Fidanlığı'nı ziyaret edip, fidan üretim teknikleri ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Özbek ormancılık heyetiyle Fethiye'de bir araya gelip, yapılan ziyaretler ve ortak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.