Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'ni Destekliyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin Çin'in kapsamlı stratejik ortağı olarak "Kuşak ve Yol" projesini ilk destekleyen ülkelerden biri olduğunu kaydederek, "Bu girişimin ana amaç ve hedeflerini daha da ilerletmenin sağlam bir destekçisiyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğinde Pekin'de düzenlenen 3.Kuşak ve Yol Forumu'nda konuştu.

Mirziyoyev, Büyük İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını amaçlayan Kuşak ve Yol projesinin kısa sürede pek çok destekçi kazandığını söyledi.

Projenin, uluslararası işbirliğinin yeni bir modeli ve ortak kalkınma ile refaha ulaşmak için gerekli, kapsayıcı ve açık bir platform haline geldiğini belirten Mirziyoyev, dünyanın önde gelen ülkeleri arasındaki karşılıklı güven krizinin yol açtığı mevcut jeopolitik istikrarsızlıkta bu projenin rolü ve öneminin daha da arttığını vurguladı.

Mirziyoyev, " Özbekistan'ın Çin'in kapsamlı stratejik ortağı olarak Kuşak ve Yol projesini ilk destekleyen ülkelerden biri olduğunu vurgulamak isterim. Bu girişimin ana amaç ve hedeflerini daha da ilerletmenin sağlam bir destekçisiyiz." dedi.

Günümüzde Özbekistan ve tüm Orta Asya'nın dünyada iklim değişikliğinin sonuçlarından en çok etkilenen bölgelerin başında geldiğini vurgulayan Mirziyoyev, bölge ülkelerinin anormal hava koşulları, küresel ısınma, sık görülen kuraklık, toz fırtınaları, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik kaybı şeklinde kendini gösteren ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, Çin'in bölgede ekonomik ve ekolojik yeşil kuşak oluşturulmasını hedefleyen "Yeşil İpek Yolu" girişiminin önemine de değinerek, Orta Asya'da "yeşil" kalkınma hedeflerine ulaşma çabalarını pekiştirmek amacıyla 2024'te Semerkant'ta Uluslararası İklim Forumu'nu düzenlemeyi planladıklarını, Özbekistan'ın "Yeşil İpek Yolu" çerçevesinde uluslararası işbirliğinin daha da geliştirilmesini desteklediğini söyledi.