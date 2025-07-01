Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 9 Ay Sonra Mavi Vatan'a Döndü

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 9 Ay Sonra Mavi Vatan'a Döndü
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Somali'de 234 gün süren görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis, sismik veri topladıktan sonra Türkiye'ye geri döndü. Dönüş yolculuğunda donanma desteğiyle hareket eden gemi, Filyos Limanı'na demirleyecek.

SOMALİ'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 9 ay sonra Mavi Vatan'a döndü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali'de 234 gün süren görevini başarıyla tamamladı. Somali'nin 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis'in görevi, 6 Haziran'da sona erdi. Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından 15 Haziran'da yurda dönmek üzere harekete geçen Oruç Reis, Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ulaştı. Oruç Reis'in 2 Temmuz sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı, 3 Temmuz sabah saatlerinde de İstanbul Boğazı'ndan geçmesi planlanıyor. Oruç Reis'in boğaz geçişlerinin ardından 4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi öngörülüyor.

DONANMA EŞLİK ETTİ

Oruç Reis'in dönüş yolculuğuna Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi'nin yanı sıra donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile Askeri Lojistik Destek Gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi de eşlik ediyor.

Yaklaşık 9 aylık görevinin ardından Filyos'a yanaşacak olan gemi, burada bakım ve onarımdan geçecek. Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından da yeni görevine hazır hale gelecek.

YERLİ VE MİLLİ

2017 yılında yerli ve milli imkanlarla inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabilecek kabiliyette. Ayrıca 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma faaliyetleri yürütebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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