Zenginler Orta Doğu'dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor
Orta Doğu'da yoğunlaşan çatışmalar ve hava sahalarının kapatılması, bölgedeki sivil havacılığı felç ederken zenginler bölgeden ayrılabilmek için pahalı bir yöntem buldu. Bölgede mahsur kalan varlıklı yolcular, Avrupa'ya ulaşabilmek için özel jetlere astronomik rakamlar ödemeye başladı. Bazı yolcuların özel jetler için 150 ila 200 bin Euro arasında ödeme yaptığı belirtilirken, Maskat–İstanbul hattında tek bir özel jet uçuşunun fiyatı 85 bin dolara kadar yükseldi.
- Orta Doğu'da İran'ın Körfez ülkelerine karşı başlattığı operasyon nedeniyle havalimanları kapatıldı ve tarifeli uçuşlar askıya alındı.
- Özel jet fiyatları Avrupa'ya uçuşlarda 150 bin ile 200 bin euro, charter uçuşlarda 350 bin dolar seviyelerine yükseldi.
- Maskat'tan İstanbul'a küçük bir jet uçuşunun maliyeti 85 bin euro'ya ulaştı.
İran'ın ABD ve İsrail hava saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine karşı başlattığı geniş kapsamlı operasyon, Orta Doğu'da sivil havacılığı durma noktasına getirdi. Bölgede yaşanan askeri hareketlilik nedeniyle havalimanlarının kapatılması, seferlerin askıya alınması nedeniyle binlerce kişi Orta Doğu'da mahsur kaldı.
Hava sahalarının ne zaman açılacağı, uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı belli olmadığı için zengin kesim bölgeden çıkış için rotayı özel jetlere kırdı.
JET FİYATLARI ASTRONOMİK SEVİYELERE ULAŞTI
Bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle tarifeli uçuşların aksaması, özel jet piyasasında fiyatların rekor kırmasına neden oldu.
AP, The Guardian gibi yayın organları, Avrupa'ya ulaşmak isteyen bazı yolcuların tek bir uçuş için 150 bin ile 200 bin euro (yaklaşık 10 milyon Türk lirası ) arasında ödeme yaptığı bildirildi. Charter uçuşlarda ise rakamların 350 bin dolara (15.4 milyon TL) kadar fırladığı belirtiliyor.
MASKAT'TAN İSTANBUL'A GELMEK BİR SERVET GEREKTİRİYOR
Krizin boyutları, kısa mesafeli uçuşlardaki fiyat artışlarıyla da gözler önüne serildi. Umman'ın başkenti Maskat'tan İstanbul'a gerçekleştirilecek küçük bir jet uçuşunun maliyetinin, normal fiyatların birkaç katına çıkarak 85 bin euro (Yaklaşık 4.5 milyon TL) seviyesine ulaştığı kaydedildi.
DUBAİ'DEN TAHLİYE İÇİN KARA YOLU FORMÜLÜ
Doğrudan Dubai'den havalanmanın zorlaşması nedeniyle yolcuların alternatif yöntemlere başvurduğu gözleniyor. Birçok kişi önce kara yoluyla komşu ülkelere geçiş yaparak buralardan çıkış yolu arıyor.
Umman'ın Maskat şehri kara yoluyla geçiş sonrası özel jet merkezi olarak kullanılırken, Suudi Arabistan'ın Riyad kentisınırlı ticari uçuşlar veya jetler için tercih edilen bir diğer durak haline geldi.
TALEP ÇOK YÜKSEK, UÇAK YOK
Özel jet şirketleri, tarihin en yoğun taleplerinden biriyle karşı karşıya olduklarını ancak bu talebi karşılayacak kapasiteye sahip olmadıklarını vurguluyor. Bir charter şirketi yöneticisi, piyasadaki durumu şu sözlerle özetledi:
"Talep çok büyük, yeterli uçak bulamıyoruz. Fiyatlar 100 bin dolardan başlayıp 300 bin doların üzerine kadar çıkabiliyor."