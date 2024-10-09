Orban'dan AB Aday Ülkeleri Açıklaması: Fikir Birliği Yok

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'ye aday ülkelerin kabulü konusunda fikir birliğinin bulunmadığını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılması gerektiğini ancak AB içinde diğer adayların kabulü konusunda fikir birliğinin bulunmadığını belirtti.

Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımının hızlandırılması gerektiğini ifade eden Orban, "Onları ekonomik, jeopolitik ve güvenlik alanında entegre etmek Avrupa için önemli bir konudur" dedi.

Sırbistan'ın AB'ye katılımının önemine değinen Viktor Orban, "Sırbistan AB üyesi olmadığı sürece Balkanlar istikrarsız bir bölge olarak kalacaktır" diye konuştu.