Nükleer Santralde Sorun Yok

NÜKLEER SANTRAL'DE SORUN YOK

Ishikawa Valisi Hiroshi Hase, Noto yarımadasında bulunan Shika Nükleer Santrali'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Tetikte olmaya devam etmemiz gerekecek olsa da şu anda nükleer santrallerle ilgili endişe yaratacak herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Söylentilere ve yanlış bilgilere karşı dikkatli olun" dedi.