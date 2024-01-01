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Nükleer Santralde Sorun Yok

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Ishikawa Valisi Hiroshi Hase, Noto yarımadasında bulunan Shika Nükleer Santrali'ne ilişkin yaptığı açıklamada, 'Tetikte olmaya devam etmemiz gerekecek olsa da şu anda nükleer santrallerle ilgili endişe yaratacak herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Söylentilere ve yanlış bilgilere karşı dikkatli olun' dedi.

NÜKLEER SANTRAL'DE SORUN YOK

Ishikawa Valisi Hiroshi Hase, Noto yarımadasında bulunan Shika Nükleer Santrali'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Tetikte olmaya devam etmemiz gerekecek olsa da şu anda nükleer santrallerle ilgili endişe yaratacak herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Söylentilere ve yanlış bilgilere karşı dikkatli olun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Nükleer Santral Çevre Güvenlik Enerji Dünya Güncel Haberler

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