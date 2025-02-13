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Norveçli balık şirketi çiftlikten kaçan somonlar için ödül dağıtıyor

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Küresel deniz ürünleri şirketi Mowi, Norveç kıyılarındaki bir çiftlikten yaklaşık 27.000 somonun kaçmasının ardından, balıkçılara yakaladıkları her somon için 500 kron (yaklaşık 1355 lira) ödül teklif ediyor.

Norveçli deniz ürünleri şirketi Mowi, ülke sahillerinde bir çiftlikten yaklaşık 27.000 somonun kaçmasının şokunu yaşıyor. Firma kayıp somonların bulunması için yardım talebinde bulundu. Balıkçılara yakaladıkları her somon için 500 kron (yaklaşık 1355 lira) ödül teklif etti. Şirket, kuzeybatı Norveç'teki bir kafeste bulunan 105.000 somonun dörtte birinin kaçtığını belirtti.

Norveçli yetkililer, Mowi'ye, standart 500 metrelik tesis çevresi sınırının ötesinde de yakalama operasyonları yürütmesini talep etti. Şirket, yerel balıkçılarla iş birliği yaparak kaçan somonların yakalanması için çaba sarf ediyor.

FELAKET OLARAK NİTELENDİRDİLER

Norveç Yabanî Somon Nehirleri Derneği (Norske Lakseelver) Pål Mugaas, "27.000 çiftlik somonunun kaçması, yabanî somon için bir felakettir" açıklamasını yaptı. Bilimsel araştırmalar, çiftlik ve yabanî somonların çiftleşmesinin, doğada düşük hayatta kalma oranına sahip yavrulara neden olduğunu gösteriyor. Yapılan açıklamaya göre kaçan çiftlik somonları, yabanî somonlarla çiftleşerek genetik çeşitliliği azaltabilir. Hastalıkların yayılmasına neden olabilir ve üreme alanları için rekabeti artırabilir. Bu durum, yabanî somon popülasyonları üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor.

HÜKÜMET BALIK ÇİFTLİKLERİNİ YASAKLAMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Norveç Çevre Bakanı Andreas Bjelland Eriksen, yabanî Kuzey Atlantik somonunun "varoluşsal bir tehdit" altında olduğunu kabul etmesine rağmen, açık deniz ağ kafesli balık çiftliklerine yasak getirmeyi düşünmediklerini belirtti. Eriksen, sürdürülebilir gıda üretimi ile yabanî somonun korunması arasında bir denge sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Bu olay, Norveç'te yabanî somon popülasyonlarının korunması ve balık çiftliklerinin çevresel etkileri konusunda devam eden tartışmaları yeniden alevlendirdi.

NORVEÇ'TE YABANİ SOMON POPÜLASYONLARININ DÜŞÜŞÜ

Norveç, yılda 1,2 milyon ton çiftlik somonu ihraç ediyor. Ancak, geçen yaz yabanî somon sayıları tarihî bir düşüş yaşayarak 33 nehrin somon avcılığına kapatılmasına neden oldu. Bu yaz ise 42 nehir ve üç fiyordun kapatılması önerildi.

Norveçli balık şirketi çiftlikten kaçan somonlar için ödül dağıtıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

bizim baliklari yakalayip yediniz diye dava acmasinda balikcilara

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