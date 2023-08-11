Nijer'in başkenti Niamey'de binlerce cunta destekçisi, Fransız askeri üssünde toplanarak Fransa'yı protesto etti. Nijer'de 28 Temmuz'da ordunun yönetime el koymasının ardından ülkede sular durulmuyor. Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu'nun Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı vermesinin ardından Nijer'de tansiyon yine yükseldi. Başkent Niamey'de yer alan Fransız askeri üssünde toplanan binlerce cunta destekçisi, Fransa'yı ve ECOWAS'ı protesto etti. "Kahrolsun Fransa, Kahrolsun ECOWAS" sloganları atan protestocular Rusya ve Nijer bayraklarını dalgalandırarak yeni yönetimin lideri Abdourahmane Tchiani'ye destek mesajı verdi. Cunta yönetiminin destekçilerinden protestoya katılan Aziz Rabeh Ali, "Fransızların gitmesini sağlayacağız. ECOWAS bağımsız değil. Fransa tarafından manipüle ediliyor ve dış etki var" dedi. Nijer'deki protestolar Nijer'de 30 Temmuz'da Fransız büyükelçiliği önünde cunta destekçilerinin düzenlediği protesto nedeniyle Fransa, vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçmişti. Fransa'nın Nijer'de ülkeye yardım etmek üzere gönderilmiş yaklaşık bin 500 askeri personeli bulunuyor. Askerlerin çoğunluğu Nijer silahlı kuvvetleriyle ortak yönetilen bir tesis olan Niamey yakınlarındaki hava üssünde konuşlandırılıyor.

- Nijer'deki cunta destekçilerinden Fransa protestosu

NİAMEY - Nijer'in başkenti Niamey'de binlerce cunta destekçisi, Fransız askeri üssünde toplanarak Fransa'yı protesto etti.

Nijer'de 28 Temmuz'da ordunun yönetime el koymasının ardından ülkede sular durulmuyor. Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu'nun Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı vermesinin ardından Nijer'de tansiyon yine yükseldi. Başkent Niamey'de yer alan Fransız askeri üssünde toplanan binlerce cunta destekçisi, Fransa'yı ve ECOWAS'ı protesto etti. "Kahrolsun Fransa, Kahrolsun ECOWAS" sloganları atan protestocular Rusya ve Nijer bayraklarını dalgalandırarak yeni yönetimin lideri Abdourahmane Tchiani'ye destek mesajı verdi. Cunta yönetiminin destekçilerinden protestoya katılan Aziz Rabeh Ali, "Fransızların gitmesini sağlayacağız. ECOWAS bağımsız değil. Fransa tarafından manipüle ediliyor ve dış etki var" dedi.

Nijer'deki protestolar

Nijer'de 30 Temmuz'da Fransız büyükelçiliği önünde cunta destekçilerinin düzenlediği protesto nedeniyle Fransa, vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçmişti. Fransa'nın Nijer'de ülkeye yardım etmek üzere gönderilmiş yaklaşık bin 500 askeri personeli bulunuyor. Askerlerin çoğunluğu Nijer silahlı kuvvetleriyle ortak yönetilen bir tesis olan Niamey yakınlarındaki hava üssünde konuşlandırılıyor.