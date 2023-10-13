Muğla'da yelkenli teknede göçmen kaçakçıları yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında hareket halindeki yelkenli teknede iki göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, karada da 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında hareket halindeki yelkenli teknede iki göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, karada da 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Milas Kuyucak Adabükü Koyu'nda yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durduruldu. Yelkenli teknede yapılan aramada 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yelkenli tekne ile yakalanan 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 48 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA